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El gran desafío que tiene Diego Aguirre en Peñarol pensando en jugar el jueves ante Corinthians en Brasil por Copa Libertadores con siete titulares lesionados

El entrenador carbonero afronta primero el encuentro ante Wanderers por el Torneo Apertura y rezar porque no se lesionen los pocos que juegan de entrada que quedan en pie

24 de abril de 2026 12:40 hs
Diego Aguirre&nbsp;

Diego Aguirre 

Foto: Felipe Mereola / FocoUy

La mística de Diego Aguirre y su histórica resiliencia en la Copa Libertadores se enfrentarán a una de las pruebas más extremas de su carrera en los últimos tiempos. Peñarol debe viajar a San Pablo para medirse el próximo jueves a la hora 21 ante Corinthians, un escenario siempre hostil, pero esta vez con un agravante que parece sacado de una pesadilla: una enfermería repleta con siete bajas de peso que desarman la columna vertebral del equipo.

El panorama es crítico. La ausencia más dolorosa es, sin dudas, la de Leonardo Fernández. El "10", motor creativo y principal figura del plantel, dejará un vacío futbolístico difícil de llenar tras su cirugía de ligamentos cruzados por la que tendrá seguramente nueve meses de recuperación.

Sin su pegada magistral y su visión de juego, el equipo pierde a su máximo exponente de jerarquía técnica. A esto se suma la baja de Nahuel Herrera, cuya operación de hombro deja un hueco de liderazgo y solidez en la zaga que Aguirre deberá emparchar con urgencia.

La defensa, justamente, es la zona más castigada por la plaga de lesiones. Las bajas de Emanuel Gularte, Lucas Ferreira y el experimentado capitán Maximiliano Olivera, obligan al cuerpo técnico a improvisar una retaguardia prácticamente nueva.

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Ante un rival con la potencia ofensiva del Timao, presentar una línea defensiva sin rodaje conjunto, es una apuesta de altísimo riesgo.

La lista se completa con Eduardo Darias y Luis Angulo, piezas que suelen darle al equipo la intensidad y el despliegue por las bandas necesario para las transiciones rápidas en el plano internacional.

La pizarra de Diego Aguirre

¿Cómo se planta un equipo en el Neo Química Arena con semejante panorama? Aquí es donde la figura de Diego Aguirre cobra una relevancia total.

El entrenador deberá apelar a un planteo inteligente, priorizando el orden táctico y la entrega física por sobre el brillo individual que hoy no tiene disponible.

Pero hay un tema que no se puede soslayar y es que Peñarol perdió 5 de los 6 puntos que disputó en este grupo de la Copa Libertadores de América, por lo que necesita sumar sí o sí en Brasil, un escenario a todas luces siempre complicadísimo, no solo para clubes uruguayos. Y allí le faltarán siete titulares, a no ser que al menos Lucas Ferreira y Luis Angulo lleguen con lo justo.

Además, primero deberá enfrentar a Wanderers el domingo a la hora 19, con un Matías Arezo que llega algo tocado, pero que jugará de todas maneras, y en el que buscará los 3 puntos de visitante en el Estadio Centenario para no perder pie definitivo en el Torneo Apertura cuando luego quedarán solo dos fechas por disputar.

El desafío no es solo táctico, sino también anímico. Aguirre debe convencer a los reemplazantes de que este es el momento para dar el salto de calidad.

La historia de Peñarol está forjada en gestas imposibles, y aunque el contexto es sumamente adverso, el ADN copero del club y la experiencia de su DT son las únicas armas que quedan en pie.

En Brasil, ante la adversidad total, Peñarol buscará que la épica supere a la lógica médica.

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