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Franco Fagúndez metió un golazo en una nueva victoria de Independiente Santa Fe, rival de Peñarol en la Copa Libertadores, por la liga colombiana: mirá el video

Es el tercer gol del delantero uruguayo con la camiseta de Independiente Santa Fe, club en el que lleva 12 partidos jugados

24 de abril de 2026 10:26 hs

El golazo de Franco Fagúndez contra Deportivo Pasto en Colombia

Video: Win Sports

Fagúndez arrancó como titular en Santa Fe por cuarta vez desde su llegada al club a principios de 2026, y fue el encargado de abrir el marcador a los 63 minutos de partido.

El delantero recibió un pase de Omar Fernández a varios metros de la medialuna, se sacó a un defensor con un enganche y luego definió con un potente remate que se metió en el ángulo derecho del arco defendido por Geovanni Banguera.

Es el tercer gol de Fagúndez con la camiseta del Santa Fe, y el segundo consecutivo, ya que venía de marcarle al Cucuta en la goleada 5-0 de la fecha anterior. Lleva 12 partidos jugados en Colombia con 421 minutos disputados, lo que da un promedio de 35 minutos por encuentro.

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Franco Fag&uacute;ndez celebra su gol ante el Deportivo Pasto

Franco Fagúndez celebra su gol ante el Deportivo Pasto

Los dirigidos por el uruguayo Pablo Repetto extendieron su ventaja a los 70 minutos gracias a un tanto de Hugo Rodallega, que aprovechó un error defensivo en salida para poner el 2-0. Santiago Cordoba anotó el descuento para el Pasto a los 89.

Es la segunda victoria consecutiva de Independiente Santa Fe, que con este resultado alcanzó los 26 puntos y trepó al séptimo lugar de la tabla del Apertura, con ocho cupos para la ronda final y a una fecha para el final de la fase regular. Está un punto por encima de Millonarios y el Inter Bogotá, y dos por arriba del Deportivo Cali, pero los últimos dos tienen un partido menos.

Santa Fe jugará contra Platense este miércoles a las 19:00 en Buenos Aires, por el grupo de Peñarol de la Copa Libertadores. El equipo colombiano tiene un solo punto, obtenido en la primera fecha ante el carbonero (que tiene la misma unidad), mientras que Platense está segundo con 4 unidades, dos menos que el puntero Corinthians.

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