URUGUAYOS

Tras "tocar fondo", el ex Nacional Franco Fagúndez cambió de equipo y jugará la Copa Libertadores

El delantero dejó Santos Laguna mexicano y llega a un club que disputará la Copa Libertadores

6 de enero 2026 - 7:20hs
El atacante uruguayo Franco Fagúndez fue anunciado este lunes como nuevo jugador de Independiente Santa Fe, club colombiano al que llega procedente del Santos Laguna mexicano para disputar la Copa Libertadores.

El equipo capitalino publicó fotos del delantero de 25 años vestido con los colores del club y ya entrenando de cara a las competencias que afrontará el equipo este año, que son la Copa Libertadores, la Superliga, la Liga y la Copa Colombia.

El uruguayo llega a Santa Fe tras un discreto paso por el Santos Laguna, con el que jugó por última vez el 3 de agosto en un partido contra el Seattle Sounders por la Leagues Cup.

"Toqué fondo"

El atacante admitió en noviembre pasado que tuvo un año complicado porque se rompió "los meniscos a principios de temporada y de ahí en más fue una tras otra".

"Hace dos meses (en setiembre) hablé con el club, les dije que extrañaba a mi familia, que no estaba bien. Me entendieron, pero no me daban el permiso. Hoy lo puedo hablar, pero toqué fondo, estaba pensando cosas que no estaban buenas", dijo Fagúndez en una entrevista en noviembre con la emisora uruguaya Carve Deportiva.

El delantero también pasó por Nacional de Montevideo, en el que jugó 82 partidos entre 2021 y 2023 en los que anotó 15 goles y repartió 12 asistencias.

Además del fichaje de Fagúndez, Santa Fe también anunció este martes las contrataciones de los experimentados laterales Yerson Candelo, procedente del América de Cali, y Helibelton Palacios, que llega de Millonarios, así como el centrocampista Kilian Toscano, cedido por Atlético Nacional.

EFE

