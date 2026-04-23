Peñarol: 25 lesiones en un año y dos meses, y un panorama oscuro para jugarse el Apertura y visitar a Corinthians por Copa Libertadores

Peñarol no tiene paz con las lesiones y en los últimos 14 meses acumula 25 jugadores lesionados de entidad. Eso explica, en parte, el crítico momento que atraviesa el equipo de Diego Aguirre y complica seriamente las posibilidades del club de avanzar en la Copa Libertadores.

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La mala racha comenzó en la primera fecha del Torneo Apertura 2025 cuando Tomás Olase , un juvenil por el que Aguirre apostaba como recambio para la mitad de la cancha, se rompió los ligamentos cruzados.

Fue el segundo jugador con cruzados rotos desde su retorno al club en noviembre de 2023.

El primero había sido Luciano González, en noviembre de 2024, delantero que actualmente está cedido a Defensa y Justicia.

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Después siguieron las roturas de cruzados de Eduardo Darias, Germán Barbas y Javier Cabrera.

A Leonardo Fernández lo perdió para el partido más importante del año: la revancha contra Racing de Avellaneda, por octavos de final de la Copa Libertadores. Un durísimo golpe de Nazareno Colombo le provocó una distensión de ligamentos de la rodilla.

Cuando llegaron las finales de la Liga AUF Uruguaya 2025, Aguirre no pudo contar con Darias, Cabrera, Olase, Barbas y David Terans por lesión, Javier Méndez por expulsión y Diego García por haber sido procesado por la justicia argentina por abuso sexual con acceso carnal.

Además, Nahuel Herrera jugó con el hombro dislocado, Pedro Milans con una sobrecarga muscular, Lucas Hernández con rotura de meniscos y Lucas Villalba tras estar un mes y medio afuera de las canchas por un desgarro.

Como era lógico que ocurriera, ante ese sombrío panorama, Peñarol perdió la final definitiva 1-0 ante un Nacional con mejor salud y profundidad de recursos en el plantel. De hecho, el gol lo hizo Christian Ebere, una de las últimas opciones que tuvo el ataque en la temporada, pero un jugador de probada calidad.

Este año, Aguirre apostó por el regreso de Abel Hernández que en 2023 tuvo una temporada a pura lesión en Peñarol. A los 8 minutos del primer amistoso de la pretemporada, se lesionó contra River Plate y recién pudo debutar oficialmente en abril, "Parece joda", dijo entonces Aguirre.

Pero lo peor estaba por venir...

Eduardo Darias volvió pero empezó a sufrir inflamaciones en la rodilla y lesiones musculares.

Franco Escobar, Lucas Hernández y Diego Laxalt acusaron la falta de fútbol y experimentaron lesiones musculares.

Nahuel Herrera debió pasar por cirugía, en España, porque su lesión en el hombro nunca estuvo recuperada.

Luego fue turno de los desgarros: Emanuel Gularte, Brandon Álvarez y ahora Maximiliano Olivera, que arrancó el año con esguince de rodilla.

El gran golpe que sufrió Aguirre, el plantel y todo Peñarol fue la rotura de ligamentos de Leonardo Fernández, operado el martes en Madrid.

Matías Arezo, que era el mejor del equipo desde comienzos de año, sufrió una distensión muscular y no estuvo el lunes ante Juventud.

Diego Aguirre anunció que jugará el domingo con Wanderers. Pero fue Aguirre quien dijo tras el partido con Liverpool que Leo Fernández iba a entrenar el martes y que esperaba contar con él para jugar ante Platense, cuando el 10 tenía la rodilla rota.

Para colmo de males, el mejor defensor de Peñarol en la temporada, Lucas Ferreira, sufrió una distensión muscular.

Este panorama complica sobremanera a Aguirre porque el domingo (Wanderers, hora 19.00, Estadio Centenario) se juega la chance de pelear el Torneo Apertura (está a cuatro puntos del líder Racing) y porque, además, el jueves Peñarol enfrenta a Corinthians por la fecha 3 del grupo E de la Copa Libertadores (jueves 30 de abril, hora 19.00 Neo Quimica Arena).

La Fiera suele rotar antes de jugar por Copa partidos de vital trascendencia como lo es del jueves.

Las opciones que tiene son cada vez más limitadas.