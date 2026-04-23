El otro club uruguayo que le deseó "pronta recuperación" a Leo Fernández, además de Peñarol, y la respuesta del 10 carbonero

Leonardo Fernández, la figura de Peñarol, ha recibido varios mensajes de apoyo tras ser intervenido quirúrgicamente por una lesión de rotura de ligamento en la rodilla el pasado martes en Madrid, por lo que será baja por un tiempo de entre 6 y 8 meses.
Peñarol y el presidente carbonero Ignacio Ruglio se manifestaron en sus redes sociales para darle ánimo al 10 mirasol.
El mensaje de Peñarol a Leonardo Fernández
El mensaje de Peñarol a Leonardo Fernández
El mensaje de Fénix para Leo Fernández
Pero además, otro club del fútbol uruguayo saludó a Leo Fernández. Fue Fénix, el equipo en el que el volante se formó y debutó en Primera, con grandes actuaciones que lo llevaron al fútbol mexicano.
“¡Pronta recuperación, Leo!”, le desearon los de Capurro, a lo que el 10 respondió: “¡Muchas gracias mi querido ave!”.
El mensaje de Fénix y la respuesta de Leo Fernández
El mensaje de Fénix y la respuesta de Leo Fernández
El volante jugó 91 partidos en Fénix entre 2014 y 2019, con 25 goles y 19 asistencias.
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Leonardo Fernández en Fénix
Leonardo Carreño
La lesión de Leo Fernández
Fernández se lesionó en los últimos minutos del partido entre Peñarol y el colombiano Independiente Santa Fe por la primera fecha de la Copa Libertadores.
Nacido en Montevideo en noviembre de 1998, Fernández llegó a Peñarol a préstamo desde el mexicano Toluca y luego Peñarol adquirió su ficha.
Leo Fernández tras su operación junto a Marcelo Solomita y Jorge Chijane
Leo Fernández tras su operación junto a Marcelo Solomita y Jorge Chijane
En la temporada 2024 guió al equipo a la obtención de la Liga Uruguaya, de la que fue máximo anotador con 16 tantos. Ese año Peñarol llegó hasta las semifinales de la Copa Libertadores y el número 10 integró el equipo ideal del certamen.
Un año después conquistó el Torneo Intermedio, la Copa AUF Uruguay y el Torneo Clausura, mientras en 2026 ganó la Supercopa Uruguaya.
Con base en EFE