"Me visualizo con una muy buena recuperación": Leo Fernández habló antes de viajar a España y confirmó su cirugía, si bien dijo que podría "fortalecer y jugar" con Peñarol

El volante y figura de Peñarol , Leonardo Fernández , habló este lunes antes de viajar a España y confirmó que el miércoles será operado de la lesión de rodilla que sufrió en el partido ante Independiente Santa Fe por Copa Libertadores el pasado 9 de abril.

“Lo tomé, dentro de lo malo, bastante positivo”, dijo en rueda de prensa en el Aeropuerto de Carrasco al hablar de su dolencia que lo tendrá varios meses afuera de las canchas.

“Entendiendo de que a nadie le gusta una situación de esta y todo lo demás, aceptando la situación, haciendo la parte mía y queriendo ya empezar a recuperarme”, agregó.

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20260414 Víctor Martínez, de Independiente Santa Fe, fue con las dos piernas hacia adelante en el área, ante Leonardo Fernández de Peñarol, y le causó la lesión Víctor Martínez, de Independiente Santa Fe, fue con las dos piernas hacia adelante en el área, ante Leonardo Fernández de Peñarol, y le causó la lesión

“Más allá de que movimiento puedo hacer, de que podría también fortalecer y jugar, pero creo que debo conservar esa rodilla que estaba todo sano en las mejores condiciones, entonces sería malo que suceda algo peor”, agregó Fernández.

El 10 carbonero tendrá una consulta este martes en Madrid y el miércoles será intervenido. Luego tendrá un postoperatorio de al menos 7 días en España.

“La consulta es una revisión, simplemente. Sí está confirmado que el miércoles me operan”, dijo.

“Es algo de aceptación, que ya está más o menos encaminado, así que aceptando eso y ya queriendo empezar con todo lo que es la recuperación”, agregó.

“Es una situación que nadie quiere vivir"

Fernández lamentó que su lesión se dé en este momento de Peñarol. “Es una situación que nadie quiere vivir, que nadie está preparado, pero aceptar es a veces soltar cierto orgullo que a veces uno tiene, que uno quiere estar más allá de la situación, a veces poner los pies sobre la tierra y entender qué es lo mejor. Entendiendo eso, lo mejor va a ser operarme”, sostuvo.

“Esto todo es hablado con los médicos del club, Daniel (zarrillo) y también Leyes, que fueron los que me dijeron que lo mejor era operarme. Yo entendiendo eso, acepto y con ganas de empezar”, comentó.

Sobre la lesión y cómo fue cuando le dijeron que tenía roto el ligamento, dijo que en un primer momento "no fue detectado nada fuera de lo normal en el tema de ligamento”. “Fue un corte parcial”, expresó.

Leo Fernández y la pelota Penalty Mag11a Leo Fernández y la pelota Penalty Mag11a Foto: Dante Fernández / FocoUy

Con respecto a la jugada, señaló: “Me acuerdo que impacta el jugador contrario con mi pie, miro el zapato y lo tenía roto. Y lo primero que atino es a agarrarme la rodilla, porque como que se me durmió la rodilla. Supuse que era penal por la forma en que se tiraba y todo, no fue así. Pero con lo peor que me quedo es que la rodilla la tengo lesionada”.

El 10 carbonero también habló sobre los 6 a 8 meses que estará sin jugar. “Es una recuperación bastante larga, pero como soy yo, medio terco y porfiado, intentando querer y pensando que voy a estar antes de lo esperado. Visualizando eso”, señaló. “Obviamente dentro de la altas medica normales, pero me visualizo con una muy buena recuperación y en un tiempo bastante bueno”.

El cariño de la gente

En el Aeropuerto el jugador recibió el cariño de varios hinchas que lo saludaron antes de su viaje. “Es un agradecimiento hacia ellos, es algo muy lindo sentir ese cariño de gente chica, grande, de todas las edades. Es un fortalecimiento para mi cabeza y el corazón que no te lo da otra a que el cariño. Agradecido. Ni que hablar que te da fuerza para seguir, para que toda esa recuperación sea lo mejor y lo antes posible”

¿Cómo hace Peñarol ahora?, le preguntaron, ante su baja, nada menos que la principal figura del equipo.

“Estoy seguro que mis compañeros y cuerpo técnico, sé cómo trabajan, como piensan, lo que sienten por Peñarol y quieren que Peñarol salga adelante”, respondió. “Fue un golpe bastante duro, ellos no lo van a decir, pero fue un golpe bastante duro, que haya pasado a mí, como hubiera sido con cualquiera y ha pasado con varios compañeros. Como la vez de Germán (Barbas, cuando se lesionó) que se terminó el entrenamiento porque era difícil continuar”.

leonardo fernández peñarol danubio 20260307 Leonardo Fernández Foto: Felipe Mereola / FocoUy

“Este tipo de lesiones condiciona mucho la cabeza, más que nada porque hay tristeza y eso te lleva a que a veces no salgan las cosas de la mejor manera. Pero estoy seguro que van a salir adelante”, agregó.

Consultado por si Víctor Moreno, el jugador de Santa Fe, lo había llamado tras la jugada “infortuna" en la que se lesionó, dijo que no y dio a entender que la jugada no fue tan “infortuna”.

“A veces de manera infortuna... No sé, Obviamente capaz que no tuvo intención de lastimarme. Pero si yo me tiro así, o lastimo o me juego la vida por todo. No esperaba que me mande un mensaje”, señaló.

También se refirió a una jugada de una doble pisada en la que se dio cuenta que estaba lesionado de la rodilla. “Ahí fue la confirmación de mi lesión, cuando hago la doble pisada que voy a arrancar, ahí siento el dolor en la rodilla por la inestabilidad y me paralizó. No pude arrancar, me tuve que quedar parado”.

Y también habló de su bronca e insultos al sentir que algo no estaba bien. “Me dolía y dije ‘no me puedo lastimar ahora’. Pero pasó”.