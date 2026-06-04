Un exjugador brasileño de Peñarol dijo que no jugó en el club porque no negoció con el empresario de su DT Leonardo Ramos, y dijo que el fútbol uruguayo "es una mafia"

El exfutbolista brasileño Ronaldo Conceição es recordado por su paso por River Plate de Uruguay , donde participó de la campaña en la que el Darsenero alcanzó las semifinales de la Copa Sudamericana 2009 , y por un fallido pasaje por Peñarol en 2017 , en el que apenas llegó a disputar un partido.

Casi diez años después de aquella experiencia, Ronaldo decidió hablar sobre qué le pasó en Peñarol , en una entrevista en la que apuntó directamente contra el entrenador Leonardo Ramos , hoy en Danubio.

En declaraciones realizadas al podcast Pós Atleta, Conceição afirmó que "el fútbol uruguayo es una mafia" , ya que "hay muchos empresarios que son mafiosos que mandan, y todo tiene que ser a su manera".

En ese sentido, el entonces zaguero afirmó que en 2017, tras finalizar su segundo pasaje en River, acordó un contrato con Peñarol, pero apenas llegó recibió llamadas en las que le advirtieron que " si no hacía la negociación con el empresario 'X', no jugaría". "Dicho y hecho. Pasaron ocho fechas y ni al banco iba. Entonces me reuní con ese empresario, que era el representante del entrenador (Ramos), para conversar" , expresó.

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Según Ronaldo, después de esa charla fue incluido por primera vez en el banco de suplentes del equipo, y luego jugó contra Rampla Juniors. La web 1891.uy indica que ese partido, el único del brasileño con la camiseta carbonera, correspondió a la fecha 7 del Torneo Apertura 2017, y Peñarol ganó 3-2 con Ronaldo disputando los 90 minutos.

Tras ello el defensor se rompió "los ligamentos del tobillo" y estuvo tres meses afuera, y al volver sufrió otras lesiones que según él "tenían todo que ver con la parte emocional". En ese sentido, marcó que "en el vestuario había un ambiente muy complicado" y sostuvo que en el vestuario solo hablaba con Cristian "Cebolla" Rodríguez, a quien catalogó como un "crack".

Los dos incidentes en el entrenamiento de Peñarol que desencadenaron en la salida de Ronaldo Conceição

0014826984.webp Ronaldo Conceiçao y Lucas Hernández en un entrenamiento de Peñarol de 2017

Después de su vuelta a los entrenamientos, Conceição contó que una práctica "subió un chico de las juveniles para completar el entrenamiento y hubo un jugador que lo agredió, le pegó patadas en el piso y le dio puñetazos", por lo que él intercedió para pedirle explicaciones. "Ahí el entrenador me sentenció; me expulsó del entrenamiento".

En otra anécdota, dijo que en los tradicionales "monitos" el castigo por no parar diez pases seguidos de los participantes era un "pasillo" de golpes, y aseguró que en uno de esos pasillos recibió "un puñetazo en la boca del estómago" por parte de un defensa a quien se refirió como "Max", y como forma de "imponer respeto" se peleó con él.

Tras ese episodio, el entrenador le dijo que ya no quería contar con él. Primero Ronaldo le dijo qué lamentaba no haber podido hacer más por el club, y en ese momento recordó que Ramos le respondió: "¿Sabes que es lo mejor que tienes que hacer? Rescindir tu contrato". "Ahí me puse muy bravo y le dije ‘¿cómo es que te estás metiendo con mi bolsillo? No eres tu el que tienes que decidir'", continuó.

El día después de este conflicto Ronaldo fue a buscar sus cosas al complejo de entrenamiento, pero antes recibió un llamado de Sport 890, a la que declaró que su separación del plantel de Peñarol "nació con el representante del entrenador", aunque intentó evitar dar más detalles porque el equipo jugaba a los pocos días.

"Estaba llegando al estacionamiento y vi que el entrenador se quedó en el auto escuchando la radio. Salió furioso. Esperé unos minutos, fui a buscar mis cosas y me habían robado los botines. Había cuadros con la foto de cada jugador y el mío estaba roto en el suelo", lamentó el brasileño.

Todo terminó en una reunión con la comisión técnica de Peñarol, en la que Ronaldo apuntó directamente contra Leonardo Ramos: "Le dije 'no juego contigo porque querías dinero para que yo viniera. Le cobras a mengano y zutano'. Se levantaron dos jugadores, dos lamebotas, el capitán y otro más, y recuerdo que el Cebolla se levantó y dijo ‘vos sentate y vos sentate, el problema de Ronaldo no es con los jugadores, es con el cuerpo técnico’. Ahí terminó mi etapa en Peñarol".