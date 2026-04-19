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Ignacio Ruglio definió quien será el dirigente de Peñarol que acompañará a Leonardo Fernández a operarse a Madrid

Leonardo Fernández se va este lunes a la hora 12.20 rumbo a Madrid para llegar el martes a la hora 5 de España

19 de abril de 2026 19:14 hs
El Observador | Pablo Benítez

Por  Pablo Benítez

Kilian Toscano y Leonardo Fernández&nbsp;

Kilian Toscano y Leonardo Fernández 

Foto: AFP

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, definió en las últimas horas quién será el dirigente que acompañará a Leonardo Fernández a Madrid. El volante aurinegro será revisado por el médico Manuel Leyes y en caso de que este también sugiera que se opere, se procederá a la intervención quirúrgica en España.

Ruglio determinó que sea el consejero del oficialismo Marcelo Solomita quien acompañe a Fernández.

La decisión de Ruglio, según pudo saber Referí, generó ruido en la interna de Peñarol, tanto en algunos sectores del oficialismo como de la oposición.

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Algunos dirigentes entendían que debía ir un representante con mayor experiencia dirigencial en lugar de Solomita, tratándose Fernández de un jugador tan importante para el club.

Un consejero dijo a Referí que también sería importante que viaje alguien de la sanidad del club de modo tal de poder informar con claridad cuestiones técnicas.

Sin embargo, la decisión tomada se debió a que Solomita ya estuvo en Madrid recientemente y que Fernández se operará en la misma clínica y con el mismo médico, Leyes, que ya intervino a Herrera.

Solomita ya realizó toda la coordinación del ingreso de Fernández a la clínica por los contactos que generó hace un par de semanas, habló directamente con el médico, con la coordinadora de la clínica y ya realizó avances para la llegada del jugador a España.

Viajarán este lunes. El vuelo parte a las 12.20 de Uruguay y llega a las 5.00 del martes, a Madrid.

Fernández viajará con su esposa, Victoria Mazzoni.

En Madrid los esperará Jorge Chijane, representante del futbolista.

Fernández tiene una lesión en el ligamento externo de la rodilla derecha. Se le generó en el partido contra Independiente Santa Fe. Hizo una consulta a nivel local en la que le recomendaron operarse, más allá de que la rodilla no está lesionada. La razón de la sugerencia está en el riesgo de lesionarse y lastimarse partes de la rodilla que están sanas. Peñarol busca en Madrid una segunda opinión, pero ya es un hecho que el futbolista será operado para iniciar una recuperación de varios meses.

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Quién es el Dr. Manuel Leyes que atenderá este martes a Leonardo Fernández en Madrid, y seguramente lo opere si se confirman los ligamentos cruzados rotos de su rodilla derecha

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