Nahuel Herrera volvió a Peñarol tras operarse en España; el agradecimiento a Federico Valverde, cómo fue ir a verlo al Bernabéu, y la tranquilidad para su carrera

Nahuel Herrera , el zaguero central de Peñarol, llegó este martes a Montevideo proveniente de Madrid, en donde fue operado de su hombro derecho y tendrá para entre tres y cuatro meses de recuperación para volver a las canchas.

El futbolista de 21 años pasó por el quirófano con éxito, tras haberse resentido esa zona en los primeros minutos del encuentro ante Danubio por la quinta fecha del citado certamen.

Para poder operarse en Madrid fueron muy importantes dos ex Peñarol: Federico Valverde y Sebastián Cristóforo, ya que ambos jugadores dieron contactos de clínicas en las que se intervino en España.

Mirá por qué a Maximiliano Olivera lo suspendieron por dos partidos en Peñarol y Nacional fue castigado con multas por sexta vez en el año

Lo que dijo Herrera a su arribo y el agradecimiento a Federico Valverde

Nahuel Herrera habló a su llegada a Montevideo y dijo encontrarse "bien y pensando en la recuperación", en una conferencia de prensa improvisada en el aeropuerto de Carrasco.

A su vez, expresó que "el haberme operado, es una tranquilidad para lo que será el futuro de mi carrera".

Y añadió: "Si seguía jugando como estaba, se me iba a seguir saliendo el hombro y no iba a tener regularidad, que es lo que cualquier jugador necesita. Fue la mejor decisión para mí y para todos".

Como informó Referí el pasado domingo, Nahuel Herrera junto a su novia Nadia, Solomita y Lasalvia, fueron a ver a Federico Valverde en Real Madrid, que le ganó el clásico de la capital española 3-2 a Atlético de Madrid de José María Giménez en el Estadio Santiago Bernabéu por LaLiga de España.

A ello se refirió: "Fue hermoso, un partidazo. Hubo goles, muchas situaciones y anotó Fede Valverde. En infraestructura, es un disparate el Bernabéu y fue muy lindo poder conocerlo".

Nahuel Herrera le agradeció a Valverde por lo que hizo para que lo operara un médico allegado a Real Madrid.

"Estoy totalmente agradecido, sin palabras. Le mandé un agradecimiento por Instagram, pero no creo que lo vea", comentó sonriendo.

"Que una persona que está compitiendo a ese nivel se preocupe por mí y por el club me dejó muy feliz y habla de un ejemplo para todos nosotros. No me sorprende por el tipo de persona que es. No tuve contacto con él pero sí con su madre y le agradecí por ese lado", terminó diciendo.