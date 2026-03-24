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Nahuel Herrera volvió a Peñarol tras operarse en España; el agradecimiento a Federico Valverde, cómo fue ir a verlo al Bernabéu, y la tranquilidad para su carrera

El zaguero carbonero llegó a Montevideo y se puso a las órdenes del cuerpo médico que acompaña a Diego Aguirre

24 de marzo de 2026 17:48 hs
Marcelo Solomita, dirigente de Peñarol, junto a Edgardo Lasalvia, representante, Nahuel Herrera con el hombro operado, y su novia Nadia, fueron a ver a Real Madrid

Marcelo Solomita, dirigente de Peñarol, junto a Edgardo Lasalvia, representante, Nahuel Herrera con el hombro operado, y su novia Nadia, fueron a ver a Real Madrid

Nahuel Herrera, el zaguero central de Peñarol, llegó este martes a Montevideo proveniente de Madrid, en donde fue operado de su hombro derecho y tendrá para entre tres y cuatro meses de recuperación para volver a las canchas.

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Lo que dijo Herrera a su arribo y el agradecimiento a Federico Valverde

Nahuel Herrera habló a su llegada a Montevideo y dijo encontrarse "bien y pensando en la recuperación", en una conferencia de prensa improvisada en el aeropuerto de Carrasco.

A su vez, expresó que "el haberme operado, es una tranquilidad para lo que será el futuro de mi carrera".

Y añadió: "Si seguía jugando como estaba, se me iba a seguir saliendo el hombro y no iba a tener regularidad, que es lo que cualquier jugador necesita. Fue la mejor decisión para mí y para todos".

Como informó Referí el pasado domingo, Nahuel Herrera junto a su novia Nadia, Solomita y Lasalvia, fueron a ver a Federico Valverde en Real Madrid, que le ganó el clásico de la capital española 3-2 a Atlético de Madrid de José María Giménez en el Estadio Santiago Bernabéu por LaLiga de España.

A ello se refirió: "Fue hermoso, un partidazo. Hubo goles, muchas situaciones y anotó Fede Valverde. En infraestructura, es un disparate el Bernabéu y fue muy lindo poder conocerlo".

Nahuel Herrera le agradeció a Valverde por lo que hizo para que lo operara un médico allegado a Real Madrid.

"Estoy totalmente agradecido, sin palabras. Le mandé un agradecimiento por Instagram, pero no creo que lo vea", comentó sonriendo.

"Que una persona que está compitiendo a ese nivel se preocupe por mí y por el club me dejó muy feliz y habla de un ejemplo para todos nosotros. No me sorprende por el tipo de persona que es. No tuve contacto con él pero sí con su madre y le agradecí por ese lado", terminó diciendo.

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