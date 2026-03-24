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Murió Julio Rodríguez, bicampeón uruguayo con Peñarol, en 1978, invicto, y en 1979

El exfutbolista de los carboneros, también defendió con éxito a Liverpool, en el que dejó un gran recuerdo

24 de marzo de 2026 17:26 hs
Julio Rodríguez fue dos veces campeón uruguayo con Peñarol, en 1978 de manera invicta, y en 1979

Julio Rodríguez fue dos veces campeón uruguayo con Peñarol, en 1978 de manera invicta, y en 1979

FOTO: 1891.uy

Peñarol lamentó en la tarde de este martes el fallecimiento de Julio Rodríguez, un volante ofensivo que se destacó por su muy buen juego y gran remate. Tenía 71 años.

Con los aurinegros fue campeón uruguayo de manera invicta en 1978, y luego repitió el título en 1979, además de haber conseguido la Liga Mayor de 1978.

La historia de Julio Rodríguez

Julio Rodríguez había nacido en Minas, Lavalleja, en noviembre de 1954.

Jugó en Sportivo Minas de sus pagos y emigró a Paysandú para alternar en Estudiantil en 1974.

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Su buen rendimiento llevó a que Liverpool lo contratara y en poco tiempo, mostró su talento, lo que fue aprovechado por Peñarol para llevarlo a sus filas.

Fue Dino Sani quien lo hizo debutar en 1978 en el primer equipo de los carboneros, un año inolvidable para el club, ya que ganó de forma invicta el Campeonato Uruguayo.

Tras ganar en 1979 el mismo torneo, emigró a Chile en donde jugó varios años entre Everton, Deportes Antofagasta y Santiago Wanderers, para retirarse en Olimpia de Minas en 1987.

En Peñarol lamentaron este martes su fallecimiento:

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