Mirá por qué a Maximiliano Olivera lo suspendieron por dos partidos en Peñarol y Nacional fue castigado con multas por sexta vez en el año

El lateral izquierdo y capitán de Peñarol , Maximiliano Olivera, fue suspendido por dos encuentros de parte de la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), según el boletín que informó en las últimas horas mientras que por otro lado, las parcialidades de Nacional y de Peñarol fueron multadas, lo que lleva a la sexta de los tricolores en lo que va de la temporada.

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La roja a Olivera tuvo su polémica en el momento de la falta que recibió el delantero de Cerro a la entrada al área, justo cuando salía también Mauricio Lemos, que fue quien finalmente lo golpeó.

Luego del partido, el propio Lemos dijo que la expulsión de su compañero de parte de Andrés Matonte, era "inententible".

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Por qué los dos partidos a Olivera y las multas a los grandes

Maximiliano Olivera, de Peñarol, finalmente fue suspendido por dos encuentros.

La causa es que recibió una tarjeta roja directa. No obstante ello y como sucedió con Maximiliano Gómez en Nacional, los aurinegros pedirán la reducción de la pena al 50%, por lo que solo se perderá el compromiso contra Boston River de este miércoles en Florida y podrá volver el domingo ante Racing en el Estadio Campeón del Siglo.

Por su parte, los dos grandes, Nacional y Peñarol, fueron multados con 25 UR ($ 47.888).

La razón fue, una vez más, por la colocación de banderas que excedían el tamaño permitido.

Esta es la sexta multa que deberá pagar en lo que va de la temporada, ya que como informó Referí, este año acumulaba 415 UR y un total de $ 771.909.

Ahora, se suma esta nueva sanción por lo que el monto se va a 430 UR, es decir, $ 819.697.

Con esta otra multa, Peñarol sigue abajo en el monto a pagar y en sanciones, pero no le va en zaga, ya que tuvo que pagar $ 809.000.