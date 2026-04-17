Diego Aguirre: el pedido de "olvido" para Leonardo Fernández y el "dolor" por la dura derrota contra Platense por Copa Libertadores

El entrenador de Peñarol , Diego Aguirre, se mostró decepcionado y muy molesto luego de la derrota que experimentó su equipo contra Platense en el Estadio Campeón del Siglo por la segunda fecha del grupo E de la Copa Libertadores.

"Fue una derrota dura, obviamente que jugar en casa y perder es algo a lo que no estamos acostumbrados. Fue una derrota dura, pero también sabemos que quedan muchos partidos y debemos intentar revertir ganando un partido afuera. Vamos a hacer todo lo posible, pero teníamos expectativas de ganar este partido", dijo Aguirre en conferencia de prensa.

El entrenador no fue consultado sobre la conformación del equipo con tres volantes de marca juntos (Eric Remedi -más allá de que es muy dúctil con el balón-, Jesús Trindade y Roberto Fernández, además de Eduardo Darias, habitual volante al que colocó de extremo izquierdo). Tampoco le preguntaron por la demora del ingreso de Abel Hernández y Franco González. Por el único cambio que le hicieron una pregunta fue por la salida de Jesús Trindade en el entretiempo.

La tabla de posiciones del grupo E de la Copa Libertadores tras el histórico triunfo de Platense sobre Peñarol

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"Buscamos alguna variante, para encontrar más juego. Ellos nos presionaron bien en la mitad de la cancha y nos controlaron, no pudimos generar prácticamente situaciones. La idea era buscar variantes para encontrar un juego más asociado. Cuando conseguimos el gol, tuvimos la fatalidad del penal a los pocos minutos y luego no pudimos encontrar los caminos para empatarlo", analizó.

"Al perder te sentís culpable. Son partidos, nuestra intención era buscar otra forma de llegar, nos costó, el rival presionó bien y no encontramos los caminos al gol. Fue un partido complicado, no pudimos resolverlo", admitió.

Varias preguntas se enfocaron después en la ausencia de Leonardo Fernández.

"Seguro que nos afectó, es un jugador al que estamos acostumbrados, que genera muchas cosas, lamentablemente lo perdimos. Es verdad que no encontramos los caminos a los que estamos acostumbrados", remarcó.

"Es una baja importante, tenemos que solucionar cosas que nos daba. No es cambiar la metodología sino buscar otros caminos y hacernos cargo de este momento que es difícil. Veremos cuando termine esta fase. Quedan cuatro partidos, ahí podremos tener una opinión más definitiva, queda mucho y vamos a pelear para lograr el objetivo", afirmó.

"No sé exactamente para cuánto tiempo tiene. Tiene una lesión importante y no vamos a contar al menos en lo inmediato, así que tenemos que olvidarnos y buscar soluciones con los futbolistas que tenemos. Ahora tenemos que recomponernos, fue dura la derrota, no podemos bajar los brazos y hay que empezar a encontrar que el equipo pueda mostrar una mejor versión", dijo.

"Quedan 15 días para el partido con Corinthians, vamos a ver qué muestra el equipo en estos partidos que siguen, me es difícil pensar tan lejos. Hay que buscar soluciones inmediatas y después pensar en ese partido", reflexionó el entrenador.

"Hay muchas situaciones de adversidad a las que intentamos buscar los caminos; no lo digo como excusa, pero hay cantidad de cosas que hacen que no podamos consolidarnos como equipo y estamos buscando la solución. Hay que trabajar, pensar lo que viene, no bajar la cabeza y veremos cómo termina esto. Queda mucho, creo que el equipo tiene capacidad para poder responder", concluyó.