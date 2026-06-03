Vecinos del Parque Roosevelt se oponen a la carpa de shows por tala de árboles y ruidos molestos; intendencia aclaró que "no será como Landia"

La instalación de una carpa para espectáculos en el Parque Roosevelt generó la reacción de los vecinos, que se oponen basados en la “mala experiencia” que tuvieron años atrás con Landia, un emprendimiento similar en ese punto de Canelones.

Tal como se informó días atrás, la carpa que llevaba el nombre “Sitio” en el Velódromo se mudó para Canelones por las denuncias de ruidos molestos que los vecinos del Parque Batlle presentaron por las fiestas electrónicas.

Para los vecinos de Parque Carrasco y Barra de Carrasco el tema no es nuevo: entre 2017 y 2019 en ese punto funcionó Landia , un emprendimiento similar que también motivó quejas por ruidos molestos y la afectación a la fauna y flora del lugar.

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La carpa está en plena construcción dentro de la fracción 4 del parque, la que está más cercana a la rambla, entre la avenida Giannatasio y la avenida Costanera. En primera instancia se iba a ubicar donde actualmente funciona Patínlandia, un espacio para patinar, pero a raíz del pedido de vecinos se movió unos metros más al sur.

Para poder desarrollar la obra, se talaron 16 eucaliptus, informó a El Observador el director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Canelones, Rodrigo González.

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“Son árboles de muchísimos años y la mayoría están en su etapa final de vida. La contrapartida es la condición de plantar el doble de árboles nativos en el Roosevelt”, dijo González.

Ernestina Fontes, que integra el grupo de vecinos que se opone a la instalación de la carpa no coincide: “Hay muchos que talaron y estaban súper sanos. Pero además, los árboles que talaste, ¿cuántos años van a demorar en volver? Los eucaliptus están plantados ahí porque son la única especie que absorbe el agua necesaria en esa zona de arenales”, dijo Fontes. Además, estimó que la cifra supera los 16 árboles derribados informados por la intendencia.

Fontes lamentó que se siga otorgando espacio del parque a emprendimientos: “Ya se le dio un predio a la AUF, otro para un parque de golf, se hizo Patinlandia, también pusieron una terminal de ómnibus”, cuestionó.

Quien ha abordado el tema desde la Intendencia de Canelones es el director de Desarrollo Económico, Sebastián Vázquez, que en diálogo con El Observador relativizó la importancia de la tala: “Tenemos 700.000 árboles y sacamos 16. Son 256 hectáreas el parque y estamos afectando 0,28 hectáreas".

Días atrás se realizó una reunión entre la intendencia, los vecinos y representantes de Sitio. “Una de las primeras preguntas que llevamos a Sitio fue si se había realizado estudio de impacto ambiental. Fueron muy honestos, nos dijeron que no lo hicieron. La gente se enojó con razón”, contó Fontes.

Vázquez consideró “lógico” el escepticismo de los vecinos: "Entiendo a los vecinos que te dicen, ya me quemé con leche, no quiero de nuevo. Pero tenemos que ir a más".

El jerarca reconoció que Landia tuvo "problemas de ruidos y problemas de organización", pero enfatizó que la nueva carpa tiene "otra teconología" que hará que la situación "no sea igual a Landia".

En este camino, contó que se trata de una carpa cerrada -a diferencia de Landia y Sitio en el Velódromo- y que "los decibeles van a estar enfocados hacia el mar".

"Es más de lo mismo. ¿Si Landia no funcionó por qué creeríamos que esto va a funcionar?. Landia no logró amalgamarse con el ambiente, con los vecinos", lamentó Fontes.

Dinero, carpa fija y shows programados

Según el pliego del llamado al que accedió El Observador, el contrato de Sitio con la Intendencia de Canelones es por un año, con opción a otro en caso que ambas partes lo entiendan pertinente. Vázquez informó que, si el negocio funciona para ambas partes durante 2026 y 2027, “la idea es ir por una licitación más grande y dejar fija una carpa distinta, con mejor tecnología”.

El canon mínimo a pagar por la productora que se presentaba en el llamado era de 1.600 Unidades Reajustables por año, que en la cotización de abril significan $3.067.760.

El estreno de la carpa será el 15 de junio, pero no con un show. En convenio con Canal 5, se instalarán pantallas gigantes en el lugar para ver el partido debut de la selección uruguaya en el mundial ante Arabia Saudita. El evento será de puertas abiertas y contará con la presencia de los alumnos de varias escuelas de la zona.

Luego, el 19 de junio llegará el primer show: el de Adam Beyer, un Dj sueco de música electrónica. A finales de junio se instalará “Super Jump”, el “parque inflable más grande de Latinoamérica”, que estará abierto durante las vacaciones de invierno. El primer show de rock anunciado es el de Buitres, que se presentará el 5 de setiembre.

Vázquez aclaró que no se trata de una “carpa de electrónica”, como ocurría mayormente en el Velódromo. “No es lo mayoritario”, aseguró. Adelantó que, durante el día, se buscará que funcione como “sala de convenciones”, con la realización de eventos empresariales.