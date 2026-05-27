TV Ciudad tiene nuevo director: Pablo "Chamaco" Abdala, realizador audiovisual y exbaterista de No Te Va Gustar

Tras la renuncia en abril del director de TV Ciudad, José María Ciganda, el canal de la Intendencia de Montevideo ya tiene a su nuevo jerarca confirmado. Según supo El Observador, se trata del realizador audiovisual Pablo Abdala , responsable de películas y series, con pasado en Canal 5 y que además es músico.

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Abdala, egresado de la Escuela de Cine del Uruguay (ECU), fue codirector de la película Mateína, de múltiples cortometrajes y de la serie documental Guía 19172, sobre la ley que reguló el mercado de marihuana en Uruguay.

En su faceta como músico, Abdala fue uno de los miembros fundadores de No Te Va Gustar , de la que fue baterista desde su formación en 1994 hasta 2006, cuando dejó el grupo poco antes de la salida del cuarto disco de la banda, Todo es tan inflamable, el último que grabó junto a ellos, y del que además dirigió un documental asociado.

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También fue director del videoclip de la canción Tan lejos. Desde entonces ha formado parte de otros proyectos como el grupo infantil Granja de piratas y la banda Morón y los intensos.

Abdala, nacido en México, trabajó anteriormente en Canal 5 como director y guionista, donde coincidió con su antecesor en la dirección de TV Ciudad, José María Ciganda.

Ciganda, renunció a su cargo por "motivos de salud" en abril de este año. Sin embargo, siguió en el cargo hasta que las autoridades de la IM designaron a su sucesor.

Ciganda había tenido que tomar licencia por motivos de salud en algunas oportunidades durante 2025.