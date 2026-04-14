Renunció el director de TV Ciudad, José María Ciganda

El director de TV Ciudad , José María Ciganda , renunció a su cargo por "motivos de salud" , confirmaron a El Observador fuentes de la Intendencia de Montevideo (IM).

Ciganda, sin embargo, seguirá en el cargo hasta que las autoridades de la IM designen a una nueva persona en su lugar, informó en primera instancia Búsqueda, que agregó que el realizador se dirigió a los funcionarios en un correo electrónico para contarles la noticia y agradecerles por su trabajo.

Ciganda había tenido que tomar licencia por motivos de salud en algunas oportunidades durante 2025.

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Había sido designado en julio de 2025 por segunda vez en su carrera , puesto que había ocupado ese rol previamente entre 2001 y 2002.

Ciganda es oriundo de la ciudad de Carmelo, y se ha desempeñado sobre todo como realizador audiovisual y director de fotografía en televisión, cine, series y videoclips, tanto en Uruguay como en la región. Su trabajo en el rubro empezó en Colombia, en el canal Caracol.

Fue parte del equipo de la productora uruguaya Imágenes, responsable de distintas obras documentales y de ficción en la década de 1980 y 1990.

Además de ocupar la dirección de TV Ciudad, fue asesor de la dirección de Televisión Nacional (Canal 5), entre 2009 y 2010, y se desempeñó como docente en la Universidad ORT, así como en la Escuela de Cine del Uruguay y en la escuela Dodecá.

Ciganda trabajó en proyectos como las películas uruguayas El Chevrolé y Jamás leí a Onetti, además de en la serie animada de Walter Tournier, Los Tatitos, donde fue director de fotografía.