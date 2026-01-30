Dólar
/ Nacional / PRESUPUESTO IM

Oposición cuestiona que IM no destinó recursos a veredas en el Presupuesto y otorgó lo mismo a TV Ciudad que a reparación de calles

"¿El intendente no va a hacer veredas en cinco años?”, se preguntó el edil blanco Juan Ignacio Abdala

30 de enero 2026 - 5:00hs
Vereda rota
Foto: Maria Ines Hiriart/Focouy

La discusión por el Presupuesto de Montevideo aterrizó este lunes en la Junta Departamental y las primeras críticas de la oposición tienen como foco, entre otros puntos, lo que ocurre con una de las prioridades de la nueva administración departamental: la vialidad.

El edil nacionalista Juan Ignacio Abdala cuestionó en diálogo con El Observador que el proyecto de presupuesto marca un desembolso anual de unos $ 400 millones “para hacer y reparar calles”, una cifra levemente superior a la determinada por la administración pasada de Carolina Cosse.

El blanco consideró que la cifra es insuficiente y ejemplificó: “Es lo mismo que tiene TV Ciudad, $400 millones por año”.

Desde la bancada frenteamplista confirmaron que lo destinado en el presupuesto a calles ronda los $ 2.000 millones en el acumulado de los cinco años.

Otro de los puntos que cuestiona Abdala es lo referido a reparación y construcción de veredas. Si bien en el presupuesto se pone como meta de 2026 la reparación de 2.500 metros cuadrados de veredas, no se le otorga fondos.

Gonzalo Zuvela, coordinador de la bancada frenteamplista, explicó a El Observador que "una buena parte" del financiamiento para las obras en veredas y calles se resolverá “con los fideicomisos y préstamos internacionales”.

¿De qué se trata este punto? Cuando termine la discusión del Presupuesto -que previsiblemente se aprobará como mínimo con los votos de la mayoría frenteamplista- iniciará el debate por cinco proyectos que tiene la IM y que se financiarán con préstamos que exceden este periodo de gobierno.

Los cinco planes son: limpieza, saneamiento, veredas, calles y la revitalización de la Ciudad Vieja. Para aprobar cada préstamo el oficialismo deberá conseguir cuatro votos opositores, dado que se requiere una mayoría especial de 21 ediles.

“El presupuesto de la IM, como el de cualquier Intendencia, no da para poder hacer los cambios que Montevideo requiere en este momento. Entonces, si vos vas a buscar algo de veredas ahí (en el Presupuesto), vas a encontrar un pedacito. Pero la mayoría de eso se resuelve con lo extra presupuestal”, aclaró Zuvela, que estimó que un "90% de lo que implica calle y vereda" estará por fuera del Presupuesto.

Para Abdala, esta respuesta no conforma: “El fideicomiso es otro partido. Si no sale, ¿el intendente no va a hacer veredas en cinco años?”, se preguntó.

“Recaudan US$ 2.5 millones por día y los gastan como quieren, pero en la cosas que de verdad importan piden millones de dólares prestados a 20 o 30 años. Así no. Uno tiene que hacer lo que puede con su plata y endeudar a los montevideanos solo como último recurso. Van a pedir una plata gigantesca para hacer y reparar calles y destinan $400 millones al año en el presupuesto para un servicio básico de la intendencia”, criticó.

Plan Veredas y Plan Calles

En la exposición de motivos del Presupuesto no se detalla los montos que solicitará la IM en cada fideicomiso, pero se presentan algunos detalles.

En el Plan Veredas, por ejemplo, se menciona que la comuna definirá los tramos a recuperar y “tomará la iniciativa en la ejecución de las obras mediante procesos competitivos”. Además, le ofrecerá a los vecinos “un esquema de bonificaciones según ciertas condiciones predeterminadas y un cómodo plan de financiamiento de la obra”.

El Plan Calles, por su parte, está "orientado a la recuperación de pavimentos de asfalto y especialmente de hormigón, con actuaciones distribuidas sobre arterias de importante flujo vehicular en los ocho municipios, durante los cinco años del período". La reparación de las calles internas de cada barrio son gestionadas por los municipios.

IM Presupuesto TV Ciudad Vereda Intendencia de Montevideo CALLES

