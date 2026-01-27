La historia de los ediles que se invitaron a pelear en una radio y ahora coordinan con "buen vínculo" y "viandazos" las bancadas del FA y el PN

“Seijas es el único que cuando usa micrófono se escucha más bajo que si no lo usa. O sea, es al revés, porque tiene una voz de pito, chilla y carajea. Para el que no lo conoce… fue lo que me pasó la primera vez”, la broma es del edil y coordinador de la bancada frenteamplista en la Junta de Montevideo , Gonzalo Zuvela.

A su lado, el edil y coordinador de la bancada nacionalista, Rafael Seijas , acepta el chiste con una risa.

Los ediles contaron en entrevista con El Observador que el día que se conocieron discutieron en vivo en una radio. Su segundo encuentro, en el mismo contexto, terminó con Zuvela invitando a pelear a Seijas .

Ahora, un año y medio después, bromean como amigos y destacan el buen vínculo que existe entre las bancadas en un momento clave del quinquenio: el inicio de la discusión por el presupuesto y la futura negociación por los cinco fideicomisos que impulsará la Intendencia de Montevideo.

La pelea

Los hoy ediles se conocieron a finales de julio de 2024 al participar de un “contrapunto” con dirigentes de varios partidos en el programa Hoy no es un día cualquiera, que en ese momento se transmitía en la radio 1410 AM.

El programa conducido por la periodista Cris Richeri (actualmente en radio Ideal) reúne a “gente de varios partidos y sectores”. El lunes 29 de julio de 2024 Seijas -que ya era edil- se sumó al debate del que participaba hace años Zuvela.

“La primera vez que nos agarramos fue el lunes posterior a las elecciones de Venezuela. A esa hora de la mañana ya se sabía lo que había pasado con Maduro. El primer agarre que tuvimos con él fue por eso. Él atacó a Javier García”, recordó Seijas, que integra el Espacio 40 que dirige el senador.

“¡Pero eso es un clásico! Yo a Javier García le pego cada vez que puedo, para mí se pasa un par de pueblos. Y no es el vecino acá, él tiene un pedazo del Partido Nacional. Pero nunca le falto el respeto”, lo interrumpió el frenteamplista. “¡Esa vez sí!”, lo reprendió Seijas, aunque sin recordar con precisión cómo se dio la discusión. Por ese motivo tuvieron “la primera agarrada”, que no pasó de una discusión.

A la semana siguiente se reencontraron en el programa. Ninguno recuerda de qué tema discutieron, pero sí los términos: “Él -sigue Seijas- dice que todo el que piensa así es tal cosa ¡Pah! Después me tocaba hablar a mí. Yo le digo que pienso así y que no soy tal cosa, y le levanto el tono”.

Zuvela completa: “La respuesta mía fue: ‘¡No! Yo no te lo voy a permitir de ninguna manera ¡Vos sos un atrevido! Él me habló arriba y le digo: ‘Vamos a pelear, donde quieras y cuando quieras‘”.

Los demás integrantes de la mesa de debate y la conductora los ayudaron a “bajar” y ambos pidieron disculpas.

Una Junta a los "viandazos"

Luego de los primeros desencuentros, con el paso de los meses y los programas generaron un buen vínculo. “Él me dijo: 'voy a ser candidato, ahí me voy a pelear contigo en la Junta'. Le dije que yo aspiraba a repetir la banca, que lo esperaba ahí. Cuando nos vimos aquí, el primer día terminó la sesión y nos fuimos a dar la mano”, recordó Seijas.

“Acá soy mucho más medido”, expresó Zuvela. “El guerrero ese que me encontré en la radio, con el que casi me agarro a trompadas no es este, el edil Gonzalo Zuvela”, ratificó Seijas.

Para el blanco, en este periodo de la Junta Departamental se han dado “discusiones fuertes”, porque “si bien todos quieren lo mismo, hay visiones distintas”. Las más “feas”, consideró el frenteamplista, se han dado en torno a la polémica por el parador Nelson del Parque Rodó.

“Políticamente, nos damos los viandazos que podamos. Pero siempre sin faltar el respeto”, sintetizó Zuvela. “Hay un buen vínculo personal”, completó Seijas.

Presupuesto y fideicomisos

Este lunes comenzó en la Junta Departamental la discusión por el presupuesto quinquenal de la Intendencia de Montevideo.

Esa discusión se cerrará en marzo y luego será turno de otro ítem clave de la gestión de Mario Bergara: la votación o no de los cinco préstamos para trabajar en limpieza, calles, veredas, saneamiento y en revitalizar la Ciudad Vieja.

“Lo que le pedimos a Mario como Frente Amplio es que armara un presupuesto lo más equilibrado y austero que se pueda. Y entendemos que eso se ha cumplido. Las prioridades son las que se marcaron en campaña. Nosotros nos hacemos cargo de, entre comillas, los errores que se han cometido a lo largo de la historia de los gobiernos del Frente Amplio. Y vos tenés una prioridad que es la basura y, en segundo lugar, lejos, la movilidad”, indicó Zuvela.

Seijas, por su parte, considera que en el proyecto de Presupuesto “hay muchas cosas que no se explican”: “Te dice qué es lo que se va a gastar, pero hay muchas cosas de cómo llegamos a eso que no quedan claras. Estamos estudiando. Vamos a esperar porque ahora van a pasar todos los departamentos de la intendencia por acá”.

El presupuesto se puede aprobar con mayoría simple, pero los recursos extrapresupuestales en las cinco áreas mencionadas requieren una mayoría especial que no tiene el oficialismo. Precisa el voto de al menos cuatro ediles opositores.

“Estoy convencido que en la mayoría de las cosas que se proponen estamos todos de acuerdo. ¿Quién no va a querer tener las veredas arregladas? Que es una de las macanas que el Frente Amplio ha cometido durante años”, reconoció Zuvela.

“Siempre hay que ver qué entra en el plan y qué no, eso es lo importante”, matizó Seijas, y llamó a analizar “cómo te condiciona la casa”: “Es como en tu casa, vos podés tomar un crédito que no te mueve la aguja para arreglar algo. Ahora, si te metés en cuatro o cinco créditos al mismo tiempo, no sé si no terminás haciendo una calesita. Lo vamos a estudiar”.