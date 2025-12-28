Construcciones en La Barra: la Junta trabaja en excepciones mientras que vecinos presentaron escrito para frenar edificaciones

La situación en La Barra de Maldonado es contradictoria. Mientras en la Junta Departamental se tratan excepciones para realizar un emprendimiento inmobiliario, un grupo de vecinos se moviliza para frenar las construcciones y los regímenes especiales en el balneario de los puentes ondulados.

El emprendimiento está compuesto de tres torres de apartamentos con vista al arroyo Maldonado, y proyectan una altura y una ocupación del suelo por encima de la normativa .

Esta iniciativa ya tenía un antecedente positivo cuando en la pasada legislatura la Junta aprobó una serie de excepciones similares; sin embargo el tiempo pasó, no se construyó y el proyecto volvió a cero . Ahora estos pedidos especiales se tratarán el martes en la sesión extraordinaria del plenario de la Junta , tras su paso por la Comisión de Obras.

SANEAMIENTO "Hay olor a caca": vecinos de La Juanita piden que no se construya ni se hagan más excepciones hasta mejorar el saneamiento

Con respecto al proyecto de 2024 , "hay parámetros urbanísticos que se mantienen, otros que se reducen –pero que continúan por sobre los permitidos en la zona– y uno que aumenta ", explica el expediente al que accedió El Observador.

El valor que aumenta con respecto a la anterior iniciativa es el Factor de Ocupación del Suelo (FOS). En la zona el límite permitido es de 25%, la consulta aprobada el año pasado era de 21,8% y ahora es de 34,62%. Sin embargo, otros valores como el FOS Subsuelo, el FOS Verde y Factor de Ocupación Total (FOT) se reducen, pero con cifras que siguen significando excepciones.

Vista áerea del proyecto inmboliario en La Barra Vista áerea del proyecto inmboliario en La Barra

Por ejemplo, el FOS Subsuelo se reduce del 53,3% al 44,25%, pero aún así significa una excepción, debido a que el límite es del 25%. En el caso del FOS Verde baja de 76,7% al 62,38%, pero en la zona lo permitido es del 50%. Por último, el FOT baja del 86,3% al 76,29%, cuando el límite es del 50%. Por estos motivos es que el proyecto necesita que se apruebe un régimen especial para seguir adelante.

En esta parte de La Barra, las alturas permitidas son de hasta siete metros. Una de las torres tiene esta medida, pero otra alcanza los 8,6 y la restantes es de 12 metros. Por esta otra razón, el emprendimiento inmobiliario también necesita de excepciones. En cuanto a los retiros frontales, el proyecto tiene los seis metros permitidos, y los retiros laterales son de los tres metros aceptados en la zona.

El coordinador de la bancada de ediles del Frente Amplio, Juan Urdangaray, cuestionó el proyecto y enfatizó como una de sus principales preocupaciones que "la parte del subsuelo está sobre la línea de la ribera del arroyo Maldonado". El edil contó que "parte de la zona en que se va edificar está sobre esta línea". Para confeccionar esta "línea imaginaria" se utilizó "un promedio de las mayores crecientes en los últimos 12 años".

El pedido de los vecinos y el saneamiento de otros balnearios que va a parar a La Barra

La Barra, Punta del Este, Maldonado Foto: Marcelo Umpierrez

Por otro lado, un grupo de vecinos del balneario emuló la medida que tomaron en José Ignacio y presentó un escrito dirigido a la Intendencia de Maldonado y a la Junta Departamental para frenar las nuevas construcciones y la excepciones.

Aproximadamente 130 vecinos firmaron una petición que reclama que "se suspenda por el plazo de 180 días (prorrogables por otros 180), la tramitación de actuaciones relacionadas con permisos en trámite para la construcción de inmuebles que supongan el otorgamiento de excepciones a la normativa vigente en La Barra". El mismo escrito también pide que "no se otorguen nuevos permisos de construcción y/o fraccionamiento de las características expresadas basados en excepciones a las normas vigentes en La Barra".

La misma metodología había sido utilizada por los vecinos de Pueblo José Ignacio y La Juanita a finales de agosto. En este caso realizaron una petición a la Intendencia y a la Junta para que no se construya ni se hagan excepciones hasta que se mejore el saneamiento de la zona. Pero por ahora no han obtenido respuesta.

La red de saneamiento de estos balnearios desemboca en unos piletones que depuran el agua para finalizar en la Laguna José Ignacio. Según un pedido de informes al que primero accedió La Diaria, "se observa que fuera de la temporada estival tanto la calidad de los efluentes como la del cuerpo receptor cumple con los estándares establecidos en el Decreto 253/79 y sus modificativos", disposición para prevenir la contaminación del agua.

Balneario La Juanita con los piletones de fondo Balneario La Juanita con los piletones de fondo Foto cedida a El Observador

Sin embargo, "durante la temporada estival, se registran algunos apartamientos en los parámetros de vertido, no así, en la calidad de la Laguna Jose Ignacio, donde los parámetros muestreados cumplen mayoritariamente con los estándares de calidad fijados por la norma", según la información brindada por OSE.

El informe también señaló que "se constató que el sistema presentaba algunos inconvenientes debido a la exigencia a la que estaba siendo sometido principalmente en lo que respecta a la descarga de barométricas". Debido a que "la carga aplicada superaba la capacidad del sistema" optaron porque los camiones de barométrica descarguen en la planta de tratamiento de El Tesoro, cercana a La Barra.

Los vecinos de La Barra incluyeron esto como uno de los problemas de urbanización del balneario. "Las aguas residuales de las zonas mencionadas culminan su procesamiento en la zona de El Tesoro, lo cual evidencia que además de las aguas servidas de la zona de La Barra, allí se procesan y desechan las provenientes de otras zonas del departamento, lo cual agrava la situación", afirman los escritos enviados a la Intendencia y Junta de Maldonado.

Tamara Villoslada es argentina vive hace años en el balneario de los puentes ondulados y es integrante del colectivo de vecinos que presentó las peticiones a las entidades departamentales. "Nos gustaría que La Barra mantenga su identidad y su entorno natural. Siempre fue un bosque rodeado de mar. Si van a convertir a todo Punta del Este en lo mismo, en edificio y en bloque de cemento, no sé que va quedar del 'Uruguay Natural'", dijo la vecina.

"Queremos que el balneario crezca, pero de una forma que sea respetuosa del entorno, la identidad y el medioambiente", concluyó la Villoslada.