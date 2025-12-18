Construcción de edificios impactó en baja del nivel del agua de laguna de Maldonado, sugiere estudio ambiental

La Laguna Blanca se ubica entre La Barra y Manantiales , forma parte del sistema de abastecimiento de agua potable de la zona y se encuentra en dificultades ; desde hace tres años su nivel de agua está por debajo de la media de los últimos 25 años y un estudio ambiental sugirió que la construcción de edificios afectó a la laguna .

El planteo es que las construcciones cercanas al curso de agua necesitaron drenar el agua del suelo para la creación de estacionamientos subterráneos , lo que desencadenó en una baja del nivel de la laguna.

Un reporte realizado en convenio por la OSE y por el Centro Universitario Regional del Este ( CURE ) al que accedió El Observador revela que " desde fines del 2022 el nivel de la laguna no ha superado la media histórica de los últimos 25 años" .

MUNICIPIOS "Olvidados y desatendidos": vecinos de La Barra y otras zonas de Maldonado buscan "independizarse" del municipio de San Carlos

SANEAMIENTO "Hay olor a caca": vecinos de La Juanita piden que no se construya ni se hagan más excepciones hasta mejorar el saneamiento

"El patrón sugiere que además de la variabilidad del régimen de precipitaciones ", que incluyó sequías , "la Laguna Blanca transita una importante alteración asociada a los sistemas de captación de agua subterránea (...) por parte de proyectos inmobiliarios , particularmente aquellos localizadas en la región de drenaje superficial y subterráneo hacia la playa Bikini ", explicó el informe.

Además, el estudio señaló que durante los meses de monitoreo, entre noviembre de 2024 y abril de 2025, "llovió menos de lo previsto para la trayectoria histórica", con "una anomalía negativa de 140 milímetros".

Vista aérea de la Laguna Blanca de Maldonado Vista aérea de la Laguna Blanca de Maldonado Fotografía cedida a El Observador

"El nuevo emprendimiento inmobiliario localizado en el acceso a la planta potabilizadora ha creado un cuerpo de agua que se alimenta a partir de la napa freática, sistema conectado a la Laguna Blanca", detalló el informe. Como también "la construcción de edificios en las inmediaciones del efluente de la laguna ha requerido el uso de bombas para deprimir la napa (temporal o permanentemente) y posibilitar la edificación de estacionamientos subterráneos", agrega.

Según el estudio, "los impactos de ambos emprendimientos se desconocen por el momento".

El gerente general de la Unidad de Gestión Desconcentrada (UGD) de la OSE de Maldonado, Hugo Trías, contó a El Observador que "indirectamente estas excavaciones (también llamadas depresiones de napa) lo que hacen es trasegar el agua de la Laguna Blanca en dirección al océano".

El agua potable al este del arroyo Maldonado y las alternativas que se manejan

1665774966980.webp Obras en el puente de La Barra Intendencia de Maldonado

Al este del arroyo Maldonado, es decir del otro lado del puente de La Barra, los ciudadanos de la zona acceden a agua potable en parte por la planta potabilizadora ubicada en la Laguna Blanca.

Pero Trías explicó que "al tener la laguna tan deprimida", lo que hacen es "traer agua para potabilizar desde el arroyo San Carlos" a esta planta potabilizadora. Este proceso es el habitual, excepto cuando la toma del arroyo en cuestión tenga "una bajante importante" o "una intrusión salina".

El problema se acrecienta por la depresión que está teniendo la laguna, por debajo de su media desde hace tres años. En entrevista con El Observador, el intendente de Maldonado Miguel Abella adelantó estar en conversaciones con OSE por una posible planta desalinizadora "hacia el lado de José Ignacio".

En ese sentido, el gerente general de la UGD confirmó que es una de las alternativas en las que evalúan avanzar "en este período de gobierno". "Instalar una planta desalinizadora complementaria de los procesos de clarificación que tenemos en la potabilizadora actual, entregar agua dulce potabilizada desde donde hoy está la usina de Laguna Blanca, pero tomando agua de mar", aclaró Trías.

Consultado sobre si devolver el agua que se drene a la laguna podría ser otra solución para aumentar el nivel, Trías afirmó que han manejado esta posibilidad; pero que ellos no tienen "potestades jurídicas ni legales como para obligar a los propietarios de esos emprendimientos para que devuelvan el agua".

"Olvidados y desatendidos": vecinos de La Barra y otras zonas de Maldonado buscan "independizarse" del municipio de San Carlos

Puente de la barra Puente de La Barra Jimmy Baikovicius (Foto original: https://www.flickr.com/photos/jikatu/50898904828)

Los vecinos de la "costa atlántica" juntaron más de 1.200 firmas para independizarse del municipio de San Carlos, alegando que se sienten "desatendidos" por el alcalde. Entre otras razones, comentan la situación de la Laguna Blanca como señal de "la despreocupación que tienen por La Barra".

La Junta Departamental aprobó de forma unánime el pase de las firmas a la Corte Electoral. El proceso, según la Ley de Descentralización, continúa con la vuelta del expediente al órgano legislativo de Maldonado, que luego es dirigido al intendente Miguel Abella para que se expida.

Por último, independientemente de como se exprese el intendente, es la Junta Departamental quien deberá aprobar la creación de un nuevo municipio "por una mayoría especial de dos tercios de sus integrantes", es decir 21 ediles, según consta en el artículo 16 de la citada ley.

La iniciativa ya tiene un antecedente negativo, cuando durante la última intendencia de Enrique Antía algunos vecinos propusieron separar a La Barra y localidades aledañas del municipio de San Carlos. El expediente llegó hasta el intendente, pero como este no se expresó ni por sí ni por no, no volvió a la Junta.

Sin embargo, el intendente Abella reconoció en diálogo con El Observador que él sí se va a expedir sobre el asunto, por lo que "sí va a volver a la Junta", donde necesita una mayoría especial para que resulte afirmativo.