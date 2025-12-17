Dólar
/ Cultura y Espectáculos / LA BAJADA

60 mil personas en La Bajada: la impresionante foto aérea de la fiesta en la Rambla de Punta Carretas

La fiesta nacida en el programa Justicia Infinita reunió a miles de personas en la rambla de Punta Carretas

17 de diciembre 2025 - 12:51hs
LA BAJADA 2024

Después de varios días de espera por su decreto, y en el primer año en que se cobraron entradas, La Bajada finalmente tomó la rambla de Punta Carretas —el mismo escenario donde tocaron La Vela Puerca y Lali en las últimas semanas—y dio por finalizado el año hasta marzo.

La ya tradicional fiesta nacida en el programa Justicia Infinita, que hasta este año se emitió por M24 y que conduce Gonzalo Cammarota, volvió a llevar a miles de personas a su escenario como había sucedido en las últimas ediciones, y esta vez el aforo tiene número exacto: se vendieron 60 mil entradas.

La cifra tiene sentido cuando se ve la foto que compartió la cuenta de Instagram de la fiesta, donde se publicaron varios momentos de la noche, incluida la participación de artistas como Fata Delgado, Luana y la banda Mota.

Temas:

La Bajada Fiesta Rambla de Punta Carretas Justicia Infinita

