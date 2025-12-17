60 mil personas en La Bajada: la impresionante foto aérea de la fiesta en la Rambla de Punta Carretas

Después de varios días de espera por su decreto, y en el primer año en que se cobraron entradas, La Bajada finalmente tomó la rambla de Punta Carretas —el mismo escenario donde tocaron La Vela Puerca y Lali en las últimas semanas—y dio por finalizado el año hasta marzo.

La ya tradicional fiesta nacida en el programa Justicia Infinita, que hasta este año se emitió por M24 y que conduce Gonzalo Cammarota, volvió a llevar a miles de personas a su escenario como había sucedido en las últimas ediciones, y esta vez el aforo tiene número exacto: se vendieron 60 mil entradas.

La cifra tiene sentido cuando se ve la foto que compartió la cuenta de Instagram de la fiesta, donde se publicaron varios momentos de la noche, incluida la participación de artistas como Fata Delgado, Luana y la banda Mota.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Bajada (@eslabajada) "La fiesta más grande de la rambla" se puede leer en la publicación, junto con la frase "60 mil cumbia nena para todos, gracias!!".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Bajada (@eslabajada) La cuenta también incluyó una video aéreo que sobrevuela a la gente y da cuenta de las dimensiones de la celebración. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Bajada (@eslabajada)