Cinco playas de Montevideo superaron los límites de contaminación del agua fijados en la nueva normativa

El agua de las playas de Pocitos, Cerro, Punta Yeguas, Zabala (Pajas Blancas) y Del Nacional (en Puntas de Sayago, al sur de Casabó) superó en las últimas semanas el límite de enterococos que es seguro para la salud, según datos de la Intendencia de Montevideo.

En los cinco casos se excedió el máximo establecido por la nueva normativa aprobada en noviembre que actualizó la vetusta disposición que solo tomaba en cuenta los coliformes.

¿Las playas debieron inhabilitarse? No, puesto que la nueva forma de habilitar o no las playas para baños entrará en vigencia dentro de dos años . Hasta ese momento se seguirán tomando en cuenta los coliformes.

Los enterococos son un género de bacterias que se utilizan como indicadoras de contaminación fecal. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuando hay más de 500 unidades formadoras de colonias (UFC) cada 100 mililitros (como ocurrió en estos cinco casos) “puede haber un riesgo significativo de altos niveles de transmisión de enfermedades leves”.

Por ejemplo, se incrementa en más del 10% el riesgo de enfermedades gastrointestinales y en más de 3,9% la posibilidad de contraer enfermedades respiratorias febriles agudas.

La nueva norma y los casos problemáticos

En enero El Observador informó que tres playas de Montevideo (Santa Catalina, Pocitos y Buceo) habían tenido altos niveles de enterococos durante la temporada estival, pero que las playas no habían sido cerradas por la normativa que solo tomaba en cuenta los coliformes.

Meses después, el Ministerio de Ambiente modificó mediante un decreto el Código de Aguas para desestimar los coliformes y pasar a analizar los enterococos, como ocurre en la mayoría de los países. La comunidad científica coincide en que los enterococos son el indicador bacteriológico más eficiente para evaluar la calidad del agua para uso recreativo.

La nueva norma establece en su artículo 16 que los cuerpos de agua no se considerarán aptos para baños cuando excedan estos parámetros microbiológicos: "La media geométrica de enterococos fecales en agua marina, salobre y dulce, supere 200 UFC/100 ml, calculada como media móvil de cinco muestras recolectadas durante un período no mayor a 40 días y/o una muestra puntual exceda los 500 UFC/100 ml".

En cinco casos hubo muestras puntuales superiores a los 500 UFC/100 ml, tomando como inicio para el registro el mes de noviembre, cuando la IM aumenta a tres los muestreos semanales de calidad de agua. Durante el resto del año es uno por semana.

Según los datos abiertos procesados por El Observador, el primero fue el 10 de noviembre en la playa Zabala: 760 UFC/100 ml. Al día siguiente en la playa Pocitos fueron 730 UFC/100ml y dos días después en Punta Yeguas fueron 520 UFC/100ml. Los tres casos ocurrieron en la misma semana en que la comuna dio por iniciada la temporada estival con el ingreso a las playas de los guardavidas (15 de noviembre).

Los últimos casos fueron durante los últimos días: el 11 de diciembre los enterococos alcanzaron las 610 UFC/100ml en el Cerro y el lunes 15 de diciembre en la Playa del Nacional los 550 UFC/100ml.

En ninguna playa, hasta el momento, se llegó a superar la media geométrica de 200 UFC/100ml que dispuso la normativa. Este límite es mucho más permisivo que otros de la región. Por ejemplo, Argentina estableció en 2016 el límite en la media geométrica de enterococos en 33 UFC/100ML. Esta cifra sí sería largamente superada por varias playas de Montevideo.

Playa a playa: los mejores y peores de la clase

Según las cifras, hay una sola playa fuera de riesgo para el contagio de enfermedades: la Playa de la Mulata. Sin embargo, la afirmación es engañosa porque en esa playa de Punta Gorda solo se tomaron dos muestras en lo que va de noviembre y diciembre.

En los muestreos de esta playa no se alcanzó los 40 UFC/100ml, que es el límite marcado por la OMS para determinar el "bajo riesgo o baja probabilidad de efectos adversos".

Hay un segundo nivel de playas que tuvieron muestras de enterococos por encima de los 40 UFC/100ml, pero que en ningún caso superaron los 200 UFC/100ml (en amarillo en el mapa). Si hay muestras dentro de ese margen (al menos un 5% del total), la OMS considera que hay un "nivel bajo de efectos adversos". Por ejemplo, se marca que hay una probabilidad promedio de un caso de gastroenteritis por cada 20 exposiciones y de un caso de enfermedades respiratorias febriles agudas cada 50 exposiciones.

Embed

En ese rango están playas como la de Punta Espinillo (con un 14% de las muestras dentro de este margen), las playas Honda y Verde (ambas de Punta Gorda con un 17% cada una) o la de Buceo (con un 67%).

En el tercer escalón se ubicaron seis playas que tuvieron muestras entre los 200UFC/100ml y los 500 UFC/100ml (en naranja en el mapa). Si el 5% de las muestras tomadas tienen enterococos dentro de este margen, se registra "un aumento sustancial en la probabilidad de todos los resultados adversos para la salud", según la OMS.

Una de las playas que entra en ese rango es Santa Catalina, que tiene el 38% de las muestras (de noviembre y diciembre) en esta franja, el de Malvín con el 17% y el de Carrasco con el 15%. También están dentro de este margen las playas De los Cilindros (en el oeste, al final del Camino Tomkinson) y la Ramírez, con el 8% cada una y la de Pajas Blancas con el 7%.

Finalmente, las conclusiones en torno a las playas que tuvieron una muestra superior a los 500UFC/100ml (en rojo en el mapa) también varía: en el caso de la Playa del Nacional solo se tomaron tres muestras en el periodo analizado, y las otras dos dieron por debajo de 40UFC/100ml.

En la playa Zabala se tomaron cuatro muestras en el periodo analizado, y dos dieron por encima de 40UFC/100ml. En Punta Yeguas se tomaron 13 muestras y tres dieron por encima de 40UFC/100ml.

Los peores, entonces, son la playa Pocitos y la del Cerro: en el Cerro el 62% de las muestras dieron por encima de los 40UFC/100ml y en Pocitos el 43%.

Informes sin publicar

La Intendencia de Montevideo publica en su web durante la temporada estival (de noviembre a marzo) informes semanales con la calidad de agua de las playas. Allí, tomando como base los coliformes, se define si las playas están aptas para baños o no.

En años anteriores las publicaciones semanales comenzaban a mediados de noviembre. Por ejemplo, en 2023, a esta altura de diciembre ya había cinco informes semanales publicados. Este año no hay ningún informe.

Desde la comuna declinaron responder a El Observador el motivo para no publicar los comunicados.