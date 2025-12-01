VIDEO: una elefanta marina apareció en las inmediaciones de la Playa Ramírez

Desde hace varias semanas se ha registrado la aparición de varias elefantas marinas en distintos puntos del país. Ahora, y mediante redes sociales, se avisó por el avistamiento de un nuevo ejemplar de esta especie en Montevideo .

La elefanta fue vista este fin de semana en la zona de la Playa Ramírez , informó el colectivo Ballenas de La Pedrera en sus redes sociales.

En un video compartido por el grupo se muestra al animal subido sobre la parte baja del murallón de la rambla Presidente Wilson .

Además de compartir imágenes de la elefanta, desde el colectivo invitaron a la población a seguir el "protocolo general" que se ha seguido durante las últimas semanas ante este tipo de situaciones.

Entre las recomendaciones están el "no alterar" su descanso y el evitar la presencia de perros en la zona, ante riesgo de ataque o posible contagio de enfermedades.

Semanas atrás, en el departamento de Maldonado, se vio el nacimiento de una cría de elefanta marina en la playa de Piriápolis. Posterior a esto se avistó a una especie juvenil en la localidad de José Ignacio.

Además del encuentro de estas elefantas, se registró la aparición de una tercera, pero en el departamento de Canelones, más específicamente en la playa de San Luis.