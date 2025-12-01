Dólar
Compra 38,15 Venta 40,55

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
20°C
nubes
Martes:
Mín  17°
Máx  20°

Siguenos en:

/ Nacional / MONTEVIDEO

VIDEO: una elefanta marina apareció en las inmediaciones de la Playa Ramírez

En un posteo compartido por un colectivo animalista se muestra al animal subido sobre la parte baja del murallón de la rambla

1 de diciembre 2025 - 10:13hs

La elefanta marina en Playa Ramírez

Facebook: Ballenas La Pedrera

Desde hace varias semanas se ha registrado la aparición de varias elefantas marinas en distintos puntos del país. Ahora, y mediante redes sociales, se avisó por el avistamiento de un nuevo ejemplar de esta especie en Montevideo.

La elefanta fue vista este fin de semana en la zona de la Playa Ramírez, informó el colectivo Ballenas de La Pedrera en sus redes sociales.

En un video compartido por el grupo se muestra al animal subido sobre la parte baja del murallón de la rambla Presidente Wilson.

Más noticias
verdadera maravilla de la naturaleza: nacio una cria de elefanta marina en la playa de piriapolis
MALDONADO

"Verdadera maravilla de la naturaleza": nació una cría de elefanta marina en la playa de Piriápolis

Elefanta marina﻿ en José Ignacio
VIDEO

Otra elefanta marina llegó a la costa de Maldonado: autoridades monitorean la situación y dan recomendaciones

Embed

Además de compartir imágenes de la elefanta, desde el colectivo invitaron a la población a seguir el "protocolo general" que se ha seguido durante las últimas semanas ante este tipo de situaciones.

Entre las recomendaciones están el "no alterar" su descanso y el evitar la presencia de perros en la zona, ante riesgo de ataque o posible contagio de enfermedades.

Semanas atrás, en el departamento de Maldonado, se vio el nacimiento de una cría de elefanta marina en la playa de Piriápolis. Posterior a esto se avistó a una especie juvenil en la localidad de José Ignacio.

Además del encuentro de estas elefantas, se registró la aparición de una tercera, pero en el departamento de Canelones, más específicamente en la playa de San Luis.

Temas:

Elefanta marina Playa Ramírez Montevideo Rambla

Seguí leyendo

Las más leídas

Sebastián Coates, Mauricio Pereyra, Diego Polenta y Luis Mejía
LIGA AUF URUGUAYA

¡Nacional campeón! Con un golazo de Christian Ebere derrotó 1-0 a Peñarol y después de tres años, ganó la Liga AUF Uruguaya 2025

Gustavo Tejera
CLÁSICO

El criterio de Gustavo Tejera para no cobrarle un penal a Peñarol en el clásico ante Nacional y que contrasta con otras penas máximas sancionadas ante los aurinegros

Ignacio Ruglio
FINALES DE LA LIGA URUGUAYA

Ignacio Ruglio se quejó en sus estados de Whatsapp del penal que entiende no le cobraron a favor de Leo Fernández, en la finalísima Nacional vs Peñarol

Emanuel Gularte de Peñarol ante Christian Ebere de Nacional en la final de la Liga AUF Uruguaya
FINALES DE LA LIGA AUF URUGUAYA

¿A qué hora juegan hoy Nacional vs Peñarol por la segunda final de la Liga AUF Uruguaya y dónde verlo?

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos