MALDONADO

Vecinos de Piriápolis alertan por situación "crítica" de elefantas marinas: solicitan "intervención urgente" de autoridades

El reclamo de los vecinos es para el cuidado de la cría de elefanta marina nacida en la playa de Piriápolis a comienzos de octubre y la elefanta juvenil que fue avistada en José Ignacio

24 de noviembre 2025 - 12:01hs
Elefantas
Cedidas a El Observador
WhatsApp Image 2025-11-24 at 11.16.40
Cedida a El Observador
Cedido a El Observador

"Se retiró el vallado y ya no hay presencia de Prefectura ni de ninguna autoridad. Los animales quedaron totalmente solos y vulnerables, expuestos a perros sueltos, personas que se acercan demasiado y situaciones de riesgo que ya están ocurriendo", señala el escrito al que tuvo acceso El Observador.

Desde el colectivo se muestran preocupados además por el "estrés extremo" que pueden estar atravesando las elefantas. Señalan que esto puede terminar "comprometiendo" su sistema inmune, aumentando "aún más" su vulnerabilidad.

"Los vecinos estamos absolutamente desbordados. Llevamos semanas intentando contener la situación, pero no tenemos ni la autoridad ni los recursos para manejar algo de esta magnitud. En este momento, estamos solos tratando de evitar accidentes que podrían prevenirse fácilmente con un mínimo de apoyo institucional", señalan, y agregan que decidieron volver a colocar el vallado.

En este marco solicitan a las autoridades una "intervención urgente" que aporte "control y protección" a ambos animales. "No queremos que ocurra una tragedia que luego todos lamentemos", apuntan desde el colectivo.

El reclamo de los vecinos es para el cuidado de la cría de elefanta marina nacida en la playa de Piriápolis a comienzos de octubre y la elefanta juvenil que fue avistada en José Ignacio.

Elefanta marina

El nacimiento de la cría de este animal fue un hecho inusual, dado que esta especie suele reproducirse en paraderos específicos, caracterizados por su aislamiento y condiciones ambientales favorables.

Además del avistamiento de estas elefantas, se encontró una tercera, pero en el departamento de Canelones, más específicamente en la playa de San Luis.

