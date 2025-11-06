Otra elefanta marina llegó a la costa de Maldonado: autoridades monitorean la situación y dan recomendaciones

Se registró la aparición de una nueva elefanta marina sobre la costa de la localidad de José Ignacio , en Maldonado . La intendencia local está al tanto de la situación y se encuentra monitoreando el estado del animal , confirmaron fuentes de la comuna a El Observador.

El encuentro de la elefanta fue avisado en primera instancia por el colectivo Wild Punta del Este, dedicado a la muestra de contenido de ecoturismo y educación ambiental .

"Atentos vecinos de José Ignacio: comunicarse con @capitán_sacapoco que está tratando de generar recursos humanos para apoyar el descanso de esta elefanta. Andan perros en la vuelta ", avisaron en Instagram.

El responsable de la cuenta @capitán_sacapoco, Ángel Veiga, publicó varios posteos del animal, donde exhortó a la población a no ir con mascotas a la zona ni arrimarse al lugar, para dejar tranquila a la elefanta .

"Buen día, Ignacia sigue acá, por favor no venir con mascotas y tampoco arrimarse, ya que tenemos la suerte de poder ver otro nacimiento, ella está muy a gusto, se ve", escribió.

La situación del animal está siendo vigilada por personal de la Intendencia de Maldonado, según confirmaron fuentes de la comuna a El Observador.

Un veterinario de la zona verificó que el espécimen encontrado es de una hembra, aunque por el momento se desconoce si está o no preñada.

En diálogo con El Observador, el experto explicó que la "cobertura de grasa" del animal hace "muy difícil" comprobar si está embarazada o próxima a parir.

Producto de esto, desde Prefectura, la Intendencia y la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara), se definió realizar un "monitoreo" de la elefanta para que, en caso de que empezara a parir, iniciar con los protocolos de cuidado.

Además del cuidado del animal, las autoridades colocaron vallas para evitar que personas o perros se acerquen.

El nacimiento de una cría de elefanta marina en la playa de Piriápolis

Semanas atrás y previo al nuevo encuentro de este animal en Maldonado, el departamento vio el nacimiento de una cría elefanta marina en la playa de Piriápolis.

Video - cría de elefanta marina.3

El nacimiento de una cría de elefanta marina en una playa urbana constituye un hecho "inusual", dado que esta especie suele reproducirse en paraderos específicos, caracterizados por su "aislamiento y condiciones ambientales favorables", aseguraron desde la comuna en su momento.

"Este acontecimiento es una verdadera maravilla de la naturaleza, que nos recuerda la importancia de cuidar y respetar la vida silvestre", explicaron.

La situación del animal fue monitoreada por la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente, Prefectura Nacional Naval, el municipio de Piriápolis, la ONG SOS Fauna Marina y el departamento de Gestión Ambiental, Dirección de Ambiente, y la unidad de Bienestar Animal de la intendencia.