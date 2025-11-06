Primaria no pudo coordinar alimentación de niños durante el paro de este jueves por "falta de tiempo"

Alimentación en comedores escolares se verá afectada durante paro del jueves

El sindicato de maestros realiza un paro de 24 horas este jueves en protesta por la agresión sufrida por niños, padres y docentes el miércoles pasado al mediodía, cuando los escolares salían del turno matutino en la escuela N°123 de Flor de Maroñas.

Ante esta situación, la Dirección General de Educación Inicial y Primaria informó que, “por falta de tiempo”, no pudo coordinar toda la logística necesaria para garantizar el servicio de alimentación escolar en el marco del paro.

En un comunicado emitido en las últimas horas, Primaria explicó que en las escuelas abiertas y con presencia de docentes, “los comedores funcionan con normalidad”.

Comunicado-5-11-25 Sin embargo, en las escuelas sin docentes, no se brindará el servicio de alimentación. “En escuelas sin docentes que reciben servicios transportados, no funcionan los comedores y los alimentos del día se donan a los lugares que vamos a comunicar”, agrega el comunicado.

Primaria finalizó señalando que, “en esta oportunidad no se organizan sedes por falta de tiempo para coordinarlas y comunicarlas”.