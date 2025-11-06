Dólar
/ Nacional / VIAJE

Yamandú Orsi viajará el viernes a Bolivia para asistir a la investidura presidencial de Rodrigo Paz

Orsi se suma a las filas de los mandatarios progresistas que acudirán a la investidura, como el chileno Gabriel Boric, que también ha confirmado su asistencia

6 de noviembre 2025 - 8:24hs
Yamandú Orsi

Yamandú Orsi

Foto: Inés Guimaraens

El presidente de la República, Yamandú Orsi, asistirá este sábado en La Paz a la investidura de Rodrigo Paz Pereira como nuevo mandatario de Bolivia.

Según confirmó la Agencia EFE con fuentes de Presidencia, Orsi viajará el viernes y retornará a Montevideo un día después, luego de la ceremonia de asunción.

El pasado 20 de octubre, Uruguay felicitó a Paz Pereira por su triunfo en la segunda vuelta presidencial en Bolivia y destacó la "ejemplar" jornada cívica de ese país.

"Uruguay felicita a Rodrigo Paz Pereira por su elección como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Asimismo, saluda al pueblo boliviano por el desarrollo del proceso electoral iniciado el pasado 17 de agosto que culminó este domingo 19 de octubre, con la celebración de la segunda vuelta de la elección presidencial, en una jornada cívica ejemplar", indicó un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El resultado marcó el fin de un ciclo político iniciado en 2006 con la llegada de Evo Morales al poder y continuado por Luis Arce, cuyo mandato concluirá oficialmente el próximo 8 de noviembre, cuando Paz asuma la presidencia.

Orsi se suma a las filas de los mandatarios progresistas que acudirán a la investidura, como el chileno Gabriel Boric, que también ha confirmado su asistencia.

Sin embargo, la ceremonia despierta interés al convocar a representantes de países con gobiernos conservadores que se habían distanciado de Bolivia en los últimos años por sus diferencias políticas.

Paz nació en Santiago de Compostela en 1967 y vivió su niñez en al menos una decena de países debido a que sus padres, la española Carmen Pereira y el expresidente Paz Zamora, fueron perseguidos durante los gobiernos militares que estuvieron presentes en Bolivia.

EFE

Yamandú Orsi Bolivia Rodrigo Paz Montevideo

