Dólar
Compra 38,60 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 0,70
Ahora en: Montevideo
icon
17°C
llovizna ligera
Jueves:
Mín  12°
Máx  16°

Siguenos en:

/ GOBIERNO

El Poder Ejecutivo contrató a estudio británico para presentar denuncias en Reino Unido por caso Cardama

El presidente Orsi instruyó al embajador uruguayo en el Reino Unido, Luis Bermúdez, para contratar por hasta US$ 75 mil al estudio Arnold & Porter

4 de noviembre 2025 - 19:24hs
Montevideo, Uruguay 22.10.2025 Gobierno anunció que demandará a Cardama y rescindirá contrato por patrullas oceánicas. Presidente Yamandú Orsi, Pro Secretario Jorge Diaz, Secretario Alejando Sanchez.

Montevideo, Uruguay 22.10.2025 Gobierno anunció que demandará a Cardama y rescindirá contrato por patrullas oceánicas. Presidente Yamandú Orsi, Pro Secretario Jorge Diaz, Secretario Alejando Sanchez.

Foto Gaston Britos / FocoUy

El presidente Yamandú Orsi y los ministros Sandra Lazo (Defensa) y Mario Lubetkin (Relaciones Exteriores) firmaron este martes la resolución para otorgarle el poder al estudio jurídico Arnold & Porter Kaye Scholer LLP, con sede en Londres, para iniciar las acciones en representación del Estado uruguayo ante la garantía falsa de EuroCommerce presentada por Cardama para iniciar la construcción de las dos patrullas oceánicas.

En el texto, al que accedió El Observador, el Poder Ejecutivo autorizó la contratación de Arnold & Porter por hasta US$ 75 mil. En ese marco, también habilitó al embajador uruguayo en el Reino Unido, Luis Bermúdez, a "suscribir en representación del Poder Ejecutivo" un documento para otorgarle el poder al estudio jurídico para asumir la defensa del Estado uruguayo.

El gobierno fundamentó la decisión en base a la "reconocida trayectoria y amplia experiencia en la defensa de los Estados soberanos" por parte de Arnold & Porter, "representando a nuestro país en procesos arbitrales en curso".

Más noticias
Yamandú Orsi. Foto: FocoUy
PATRULLAS OCEÁNICAS

Yamandú Orsi sobre continuidad del contrato con Cardama: "Así como está, no"

sanchez dijo que es un objetivo del gobierno tener patrullas oceanicas: sera con cardama u otro astillero
CASO CARDAMA

Sánchez dijo que es un "objetivo" del gobierno tener patrullas oceánicas: "Será con Cardama u otro astillero"

La resolución del Ejecutivo estipula que "la contratación debe ser llevada a cabo necesariamente en el exterior y por lo tanto las actuaciones cumplidas serán intervenidas a posteriori por el Tribunal de Cuentas". Por su parte, la Dirección General de Recursos Financieros del Ministerio de Defensa Nacional indicó que "existe disponibilidad de crédito para hacer frente a la erogación".

Tal como adelantó El Observador, el Poder Ejecutivo presentará denuncias en distintas agencias británicas vinculadas al crimen organizado, dado que la emisión del aval por parte de EuroCommerce para el 5% del valor del primer buque fue declarada en ese país.

El gobierno uruguayo maneja por un lado presentar una denuncia ante la Serious Fraud Office, un organismo de combate contra los crímenes financieros complejos y para “proteger la reputación del Reino Unido como un lugar seguro para hacer negocios”, según su descripción oficial. La oficina tiene especial competencia sobre casos graves y complejos de fraude con componentes internacionales.

El Poder Ejecutivo también maneja llevar el caso a la National Crime Agency, definida como el organismo “responsable de liderar la lucha del Reino Unido para detener al crimen organizado”. De acuerdo con el asesoramiento en manos del gobierno, el hecho de que EuroCommerce sea de propiedad rusa –está a nombre de Vladimir Suzdalev– y de que su página web se haya registrado en marzo de 2022 –justo cuando se impusieron sanciones amplias contra Rusia por la invasión a Ucrania– podría conducir a una posible evasión de sanciones, lo que motivaría una investigación en Reino Unido.

El gobierno también recibió sugerencias para enviar una carta de presentación reportando el presunto fraude con copia a la cancillería británica–que allí es la Foreign, Commonwealth & Development Office–y al Fiscal General del Reino Unido–Attorney General's Office– para promover que la investigación se trate como prioritaria.

Temas:

Cardama Reino Unido Londres EuroCommerce Yamandú Orsi Mario Lubetkin Sandra Lazo

Seguí leyendo

Las más leídas

ASSE: mujer contó que ingresó varias veces al despacho del exvicepresidente para tener relaciones sexuales con su secretario
ASSE

ASSE: mujer contó que ingresó varias veces al despacho del exvicepresidente para tener relaciones sexuales con su secretario

Vehículo de Del Molino

Licencias de conducir para automáticos: cómo funcionan los permisos que solo otorgan Montevideo y Canelones y no se encuentran en la normativa nacional

Reconozco el exceso: las disculpas del secretario que tuvo relaciones sexuales con su novia en el despacho del vice de ASSE
ASSE

"Reconozco el exceso": las disculpas del secretario que tuvo relaciones sexuales con su novia en el despacho del vice de ASSE

Cuando la Luna está en su punto más cercano a la Tierra o cerca de él y al mismo tiempo es una Luna llena, el fenómeno se llama superluna
ASTRONOMÍA

Así se verá la superluna desde Uruguay: claves del fenómeno astronómico

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos