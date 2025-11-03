Caso Cardama: notario español que figura en certificado de EuroCommerce presentó denuncia en España por falsificación de firma

Cardama Foto: página web de Cardama

El notario español Luis Calabuig De Leiva, quien figura como labrador del acta de la garantía de EuroCommerce Limited presentada por el astillero Cardama al Estado uruguayo, decidió presentar una denuncia penal ante la Dirección General de la Policía Nacional de España por la falsificación de su firma, tal como informó Crónicas del Este y confirmó El Observador a través de un correo electrónico del Ilustre Colegio Notarial de Valencia.

La denuncia fue presentada el pasado 28 de octubre tras conocerse que su firma había sido falsificada para presentar dicha acta, según había adelantado el semanario Búsqueda.

De acuerdo a la documentación del Poder Ejecutivo, la anterior administración del Ministerio de Defensa aceptó un certificado notarial con la firma del notario Luis Calabuig de Leyva en el que se certificaba que un tercero, Francisco Sabater Cabanes, se presentó ante él y garantizó que un tal Alex Walsh tenía facultades suficientes para firmar el aval en representación de EuroCommerce.

La "garantía trucha" de EuroCommerce motivó una denuncia penal por parte del gobierno de Yamandú Orsi, que también prevé iniciar acciones legales en el Reino Unido.