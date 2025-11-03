Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 0,70
Ahora en: Montevideo
icon
22°C
algo de nubes
Martes:
Mín  16°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Nacional / ESPAÑA

Caso Cardama: notario español que figura en certificado de EuroCommerce presentó denuncia en España por falsificación de firma

El notario español Luis Calabuig De Leiva figura como autor del certificado en que un tercero garantiza que un tal Alex Walsh tiene facultades suficientes para firmar en representación de EuroCommerce Limited

3 de noviembre 2025 - 13:39hs
Cardama

Cardama

Foto: página web de Cardama

El notario español Luis Calabuig De Leiva, quien figura como labrador del acta de la garantía de EuroCommerce Limited presentada por el astillero Cardama al Estado uruguayo, decidió presentar una denuncia penal ante la Dirección General de la Policía Nacional de España por la falsificación de su firma, tal como informó Crónicas del Este y confirmó El Observador a través de un correo electrónico del Ilustre Colegio Notarial de Valencia.

La denuncia fue presentada el pasado 28 de octubre tras conocerse que su firma había sido falsificada para presentar dicha acta, según había adelantado el semanario Búsqueda.

De acuerdo a la documentación del Poder Ejecutivo, la anterior administración del Ministerio de Defensa aceptó un certificado notarial con la firma del notario Luis Calabuig de Leyva en el que se certificaba que un tercero, Francisco Sabater Cabanes, se presentó ante él y garantizó que un tal Alex Walsh tenía facultades suficientes para firmar el aval en representación de EuroCommerce.

Más noticias
defensa notifico a mario cardama que representantes de la armada seguiran supervisando la obra de las patrullas oceanicas en espana
CASO CARDAMA

Defensa notificó a Mario Cardama que representantes de la Armada seguirán supervisando la obra de las patrullas oceánicas en España

Yamandú Orsi. Foto: FocoUy
PODER EJECUTIVO

Orsi citó al quinto Consejo de Ministros en lo que va de su gobierno: el foco estará en el Presupuesto y en Cardama

La "garantía trucha" de EuroCommerce motivó una denuncia penal por parte del gobierno de Yamandú Orsi, que también prevé iniciar acciones legales en el Reino Unido.

Temas:

Cardama EuroCommerce

Seguí leyendo

Las más leídas

 Ignacio Sosa, Lucas Hernández, Matías Arezo y Javier Méndez
TORNEO CLAUSURA

Peñarol 2-1 Defensor Sporting: con dos goles de Lucas Hernández, el aurinegro ganó de atrás y es campeón del Torneo Clausura

Brayan Cortés
POSICIONES

Así quedaron las posiciones del Torneo Clausura, con Peñarol campeón, y la Tabla Anual a falta de una fecha

Accidente fatal en Maldonado: dos personas murieron y otras dos se encuentran graves tras choque frontal
MALDONADO

Accidente fatal en Maldonado: dos personas murieron y otras dos se encuentran graves tras choque frontal

Elon Musk lanza Grokipedia: así retrata a Uruguay su nueva enciclopedia
inteligencia artificial

Elon Musk lanza Grokipedia: así retrata a Uruguay su nueva enciclopedia

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos