El notario español Luis Calabuig De Leiva, quien figura como labrador del acta de la garantía de EuroCommerce Limited presentada por el astillero Cardama al Estado uruguayo, decidió presentar una denuncia penal ante la Dirección General de la Policía Nacional de España por la falsificación de su firma, tal como informó Crónicas del Este y confirmó El Observador a través de un correo electrónico del Ilustre Colegio Notarial de Valencia.
Caso Cardama: notario español que figura en certificado de EuroCommerce presentó denuncia en España por falsificación de firma
El notario español Luis Calabuig De Leiva figura como autor del certificado en que un tercero garantiza que un tal Alex Walsh tiene facultades suficientes para firmar en representación de EuroCommerce Limited