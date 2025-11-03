Centerway impulsa soluciones logísticas a medida desde la Zona Franca Libertad

Desde sus inicios, Centerway apostó por un modelo de servicio flexible y personalizado que le permitió consolidarse como uno de los operadores logísticos de mayor crecimiento en la Zona Franca Libertad. Su propuesta se basa en acompañar a cada cliente con soluciones a medida, aprovechando las ventajas impositivas y operativas que ofrece el régimen de zona franca.

“Nos dedicamos a brindar servicio logístico integral a medida de las necesidades de cada cliente, acercando los beneficios de trabajar bajo el régimen de Zona Franca, lo que nos permite ofrecer ventajas impositivas y operativas únicas”, explicó Enzo Trombotti, director de la empresa.

La compañía ofrece un amplio abanico de servicios: almacenaje, carga y descarga, separaciones, fraccionamientos, transformaciones, picking, controles de stock físicos y documentarios, y gestión completa de ingresos y egresos de mercaderías por vía marítima, terrestre o aérea. Centerway integra cada etapa del proceso logístico y optimiza los tiempos de entrega, reduciendo costos y asegurando trazabilidad.

La empresa trabaja con sectores muy variados, lo que le otorga una visión amplia del mercado y le permite adaptarse rápidamente a las tendencias de consumo y distribución. “Importadores de renombre, empresas extranjeras y proveedores de free shops han apostado por nosotros como hub logístico para distribuir sus mercaderías en la región”, destacó Trombotti. “Importadores de renombre, empresas extranjeras y proveedores de free shops han apostado por nosotros como hub logístico para distribuir sus mercaderías en la región”, destacó Trombotti.

El crecimiento del comercio regional, y en particular el repunte de las ventas en los free shops de frontera tras la pandemia, impulsaron la expansión de sus operaciones. “Las ventas a free shops de frontera han crecido significativamente en los últimos años posteriores a la pandemia. Más allá de eso, el crecimiento se ve en líneas generales”, señaló.

Una ubicación que marca la diferencia

Operar desde la Zona Franca Libertad representa un diferencial clave. Ubicada sobre la Ruta 1, a solo 49 kilómetros de Montevideo, ofrece acceso directo al principal eje vial del país y a los corredores que conectan San Pablo con Buenos Aires. Esa cercanía al puerto y a los centros urbanos permite que las operaciones sean más ágiles y rentables.

“Es una de las zonas francas más cercanas al puerto —en tiempos, probablemente la más cercana—, lo que asegura traslados más rápidos, tanto terrestres como marítimos, impactando directamente en la reducción de costos logísticos asociados”, explicó el director de la empresa.

Además de su ubicación estratégica, la empresa aprovecha los beneficios fiscales del régimen de zona franca: exoneración total de impuestos creados o a crearse, y exención de tributos aduaneros de importación mientras la mercadería permanezca en depósito. Esa flexibilidad mejora la gestión financiera de las empresas y permite mantener stock sin destino final definido. “Frente a otras zonas francas, nuestra ubicación privilegiada y el tratamiento absolutamente personalizado y directo con cada cliente —un traje a medida— son claros diferenciales”, afirmó Trombotti. “Frente a otras zonas francas, nuestra ubicación privilegiada y el tratamiento absolutamente personalizado y directo con cada cliente —un traje a medida— son claros diferenciales”, afirmó Trombotti.

El crecimiento de la empresa se apoya en la confianza de sus clientes, en la incorporación de tecnología y en una infraestructura que no ha dejado de ampliarse. Centerway comenzó con 2.000 metros cuadrados de superficie y hoy cuenta con más de 10.000 m² cubiertos, distribuidos en seis depósitos operativos, además de un equipo de 20 personas que combina experiencia y capacitación técnica.

CENTERWAY NO USAR4 Foto: Centerway

“Estamos en constante avance, buscando siempre las mejores soluciones para nuestros clientes. Actualmente construimos una nueva nave de almacenaje para acompañar el gran crecimiento que hemos tenido y sumamos una nueva flota de autoelevadores eléctricos, mejorando la eficiencia y sostenibilidad”, detallan.

La inversión en auto-elevadores eléctricos refuerza la apuesta de la empresa por la eficiencia energética y la sostenibilidad ambiental, aspectos cada vez más valorados por los clientes internacionales.

El desarrollo de Centerway refleja la transformación del sector logístico uruguayo, que se posiciona como una pieza fundamental en la economía nacional.

“Vemos al sector en etapa de crecimiento y consideramos que es un rubro clave para la economía de nuestro país. La seguridad jurídica de Uruguay, comparativamente superior a la de la región, atrae a muchas empresas extranjeras que apuestan por nosotros. Ese es un recurso vital que necesitamos mantener para seguir siendo competitivos”, sostiene.

La estabilidad institucional, la ubicación geográfica y la infraestructura de calidad convierten a Uruguay en una plataforma confiable para el comercio internacional. Centerway aprovecha esas condiciones para ofrecer servicios logísticos de nivel regional, fortaleciendo la cadena de valor de cada cliente.

INALOG, un aliado para el desarrollo

En el marco del 15.º aniversario del Instituto Nacional de Logística (INALOG), la empresa destaca el rol fundamental que el organismo cumple en la profesionalización y promoción del sector.

“INALOG es un actor muy relevante en el sector logístico, impulsando capacitación, formación de profesionales y promoción del sector. En su aniversario destacamos su rol en el posicionamiento de Uruguay como hub logístico en la región”, reconocen.

CENTERWAY NO USAR4 Foto: Centerway

Cuatro décadas de trayectoria

La historia de Centerway se entrelaza con el desarrollo de la Zona Franca Libertad. La empresa fue uno de los primeros depósitos en instalarse en el predio y, a lo largo de más de 40 años, consolidó su posición como un referente logístico en el país.

“Fuimos uno de los primeros depósitos construidos en la Zona Franca y hoy nos posicionamos como una de las empresas logísticas de mayor crecimiento en Zona Franca Libertad”, resumió Trombotti.

Su evolución combina experiencia, innovación y un compromiso sostenido con la excelencia operativa. Hoy, Centerway opera como un hub logístico regional que integra tecnología, agilidad y atención personalizada para optimizar los tiempos y costos de sus clientes.

Con una mirada puesta en la eficiencia y en el futuro del comercio internacional, la empresa reafirma su compromiso de seguir creciendo junto al desarrollo del sector logístico uruguayo.