Reunión entre Donald Trump y Yamandú Orsi está "acordada" pero todavía no tiene fecha definida

Una eventual reunión entre los presidentes Donald Trump , de Estados Unidos, y Yamandú Orsi , de Uruguay, está "acordada", pero no agendada.

Así lo informó el senador Andrés Ojeda en sus redes sociales, citando palabras del canciller de la República, que compareció este miércoles en la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados.

El @MinLubetkinUy acaba de informar en el @Parlamento_UY que la reunión entre Orsi y Trump ya está acordada, dijo que solo falta ajustar agendas para concretar. Nobleza obliga, gracias Canciller por tomar a bien la nota que el enviamos desde el @PartidoColorado que fue con la…

Ojeda le pidió a Orsi que visite a Donald Trump por el aniversario de la independencia de EEUU

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El Observador pudo confirmar que, durante su comparecencia, el ministro trasladó que una eventual reunión "no está fijada" pero sí "acordada en el futuro una vez que las agendas cuadren".

Por su parte, un portavoz de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay declaró a El Observador que el embajador Lou Rinaldi "espera con entusiasmo presentar a dos de sus buenos amigos —el presidente Trump y el presidente Orsi— cuando sus ocupadas agendas lo permitan".

Ojeda había insistido en las últimas horas con la necesidad de que Orsi visite a Trump, algo que consideró "oportuno y estratégico" dada la anterior misión oficial del gobierno a China.

En los últimos días, Trump recibió la visita del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, con quien intercambiaron elogios.

Orsi, por su parte, visitó el pasado sábado 2 de mayo el portaaviones USS Nimitz que estuvo en aguas internacionales, cerca de las costas uruguayas, lo que le valió críticas dentro de su partido y también del PIT-CNT.

Cuando fue consultado al respecto, el presidente sostuvo que "convenía a Uruguay" aceptar la invitación de Estados Unidos, transmitida por la embajada de ese país en Uruguay, aunque prefirió no decir cuáles eran los argumentos que habían primado para realizar la visita.