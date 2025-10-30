Dólar
/ Nacional / CASO CARDAMA

Defensa notificó a Mario Cardama que representantes de la Armada seguirán supervisando la obra de las patrullas oceánicas en España

El caso "ya entró en una fase judicial (pero) mientras el contrato esté vigente retomamos la actividad de inspección", afirmó la ministra Sandra Lazo

30 de octubre 2025 - 21:00hs
Sandra Lazo
Foto: Gastón Britos / FocoUy

El Ministerio de Defensa le comunicó al empresario español Mario Cardama que los dos representantes de la Armada Nacional continuarán supervisando la obra de las patrullas oceánicas "más allá de los hechos de notoriedad que han acontecido", según contó la secretaria de Estado, Sandra Lazo.

La semana pasada, el gobierno nacional anunció que iba a iniciar acciones para rescindir el contrato y presentó una denuncia contra la empresa extranjera por presuntas irregularidades con la garantía.

"En el día de hoy enviamos una notificación al señor empresario para decirle que más allá de los hechos de notoriedad que han acontecido por estos lares, retomamos la actividad con todas las potestades que tienen nuestros dos representantes del Estado uruguayo", dijo Lazo este jueves en rueda de prensa consignada por Telenoche de Canal 4.

Sandra Lazo. Archivo
Julio María Sanguinetti, Yamandú Orsi y Luis Lacalle Pou 
Como ya había adelantado El Observador, esta comunicación institucional abre ahora un proceso en que el gobierno uruguayo espera obtener una respuesta por parte de Cardama y el inicio de una mediación, como está establecido en el contrato.

Los representantes de la Armada en España tendrán acceso a las obras y tienen "potestades" para solicitar información, contó la ministra. El caso "ya entró en una fase judicial (pero) mientras el contrato esté vigente retomamos la actividad de inspección", agregó Lazo.

El Partido Nacional resolvió interpelar a la ministra, quien dijo estar dispuesta a esta instancia. "Sí tuvimos una presentación en el marco del Presupuesto donde surgió este tema, pero como se había anunciado la interpelación ya, entendimos que la interpelación es una", argumentó Lazo.

Dirigentes de la oposición, cuestionaron por ejemplo, que esta administración tomara esta posición pero que por otra parte la cartera de Defensa realizara dos pagos al astillero español.

"Quienes estuvieron en esta transacción, saben perfectamente como se disparaban los pagos, porque el mecanismo no lo estableció la actual administración", respondió Lazo a estas críticas.

"Esa respuesta la tienen", dijo en referencia a los dos pagos de su ministerio al astillero, "pero con mucho gusto la vamos a dar el día que se nos interpele, porque tenemos todos esos datos", sentenció la secretaria de Estado.

La ministra también recordó que "hace tiempo" hay una investigación administrativa dentro de su cartera por este caso y que "debe estar por llegar a su fin".

