Caso Marset: Bustillo habló por primera vez tras renunciar y dijo que Jorge Díaz "arrastró" a Ache a una operación política

El excanciller de la República Francisco Bustillo habló por primera vez tras renunciar a su cargo y aseguró que no tuvo "nada que ver" con la entrega de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset, algo que, según él, estuvo siempre en manos de la entonces subsecretaria Carolina Ache.

Bustillo, que renunció en noviembre de 2023 luego de que se conociera el audio de una conversación con Ache, concedió una entrevista al programa Malos Pensamientos después de dos años en los que se instaló un " relato mentiroso " sobre su responsabilidad en la entrega del pasaporte a Marset, en noviembre de 2021.

En la entrevista Bustillo responsabilizó a Ache y aseguró que la exjerarca " fingió demencia " y dijo que "no tenía nada que ver de nada" en el caso Marset, aunque la Subsecretaría sí tenía injerencia en esos temas, puesto que tenía "a su cargo" varias direcciones , entre ellas la de Asuntos Consulares que gestionó el pedido de pasaporte de Marset.

" No puede fingir demencia de que no tiene nada que ver ", afirmó el excanciller. Y aseguró que quien "no tenía nada que ver" era él.

"¡Yo no tenía nada que ver! El que no tenía nada que ver era yo. Yo estaba de viaje en cada participación de Ache, en cada participación de Ache sucedió algo importante (en la tramitación del pasaporte)", sostuvo Bustillo en relación a los acontecimientos que tuvieron lugar cuando la subsecretaria ejercía como ministra interina.

Entre esos acontecimientos Bustillo incluyó intercambios con las oficinas del exterior que advertían que Marset había tenido "un problema de narcotráfico", la autorización para que iniciara el trámite de la expedición del pasaporte y la recepción del documento de viaje, entre otros.

También se refirió a la reunión que tuvo la subsecretaria con el abogado de Marset, Alejandro Balbi. "Hasta ahora sabemos que se reunió con Balbi, pero no sabemos de qué habló con Balbi", señaló.

-lcm5567-jpg..webp Carolina Ache. Foto: Leonardo Carreño.

Según la cronología de hechos que narró en la entrevista el exministro, Ache se negó en cuatro oportunidades de la investigación administrativa que llevó adelante la Cancillería a entregar los intercambios por Whatsapp que había mantenido con el entonces subsecretario de Interior, Guillermo Maciel, sobre Marset.

Y aseguró que en una de esas oportunidades la instructora de Cancillería fue "prepoteada" por Ache y Jorge Díaz, por entonces abogado de la viceministra.

"La hace (Ache) subir a la instructora, que sube pensando que el iban a dar los Whatsapp y la espera en su despacho acompañada de Jorge Díaz, su abogado. En Cancillería. ¡Una cosa increíble! La prepotean a la instructora y le dicen que no le van a entregar los Whatsapp, e incluso le entregan una nota por escrito donde dan cuenta que no le van a entregar", narró Bustillo.

Sobre Díaz, el excanciller aseguró que fue quien orquestó todo.

—¿Usted cree que fue Jorge Díaz el que orquestó toda esa situación? —preguntó Orlando Petinatti

—Sí, claro. Mirá: hay una máxima que dice que un hombre irresoluto no puede decir nunca que se pertenece porque queda sujeto al primero que le capta la voluntad. Carolina Ache definitivamente le captó la voluntad a Jorge Díaz y otro asesor que también la asesoraba en ese entonces. La realidad es esa. La llevaron. Ahora Jorge Díaz se queja, se quejó el otro día por las lanchas... Dice: cómo le van a decir al presidente que lo arrastran. Y Jorge Díaz arrastró a Carolina Ache, no tengo ninguna duda. Además, han quedado pruebas de todo eso —respondió Bustillo

—¿Por una intención política?

—Sí, por supuesto.

Jorge Díaz "dice cualquier cosa" y "favor con favor se paga"

Carolina Ache y Jorge Díaz. Foto: Archivo FocoUy Carolina Ache y Jorge Díaz. Foto: Archivo FocoUy

Bustillo criticó la investigación administrativa que ordenó el nuevo gobierno, ya con Yamandú Orsi en el mando, para indagar sobre la destrucción de un documento de Cancillería que contenía las conversaciones protocolizadas por Ache entre ella y Maciel.

Esta última investigación administrativa concluyó recientemente y ordenó un sumario contra el excanciller Bustillo, que todavía reviste la calidad de embajador, así como de Carlos Mata, excoordinador de Jurídica de Cancillería. La investigación, sin embargo, no se hizo en la órbita del ministerio, sino por una instructora de Presidencia.

Para Bustillo, esto la investigación que ordenó su sumario fue dirigida por Díaz. "Lo mandan a Presidencia y lo dirige Jorge Díaz, el abogado de la señora Ache, y lo lleva adelante una subordinada de él que hace la instrucción y dispone un sumario", cuestionó.

Y consideró que Jorge Díaz "dice cualquier cosa".

Sobre el final de la entrevista, Petinatti le preguntó a Bustillo cuál creía que era la intención de Ache. "No lo sé", respondió el excanciller. Y aseguró que la designación de Ache al frente de la embajada de Portugal en Uruguay era el pago de un "favor".

—¿La designación como embajadora cree que tiene que ver con esta historia?

La verdad que no sé. Honestamente, licenciado, no sé. Puede ser. Creo que hablamos de los embajadores políticos y de carrera...

—¿Hay dos maneras de ser embajador?

—No, hay tres ahora: embajador de carrera, embajador político y embajador de favor. Porque favor con favor se paga.

—¿Ud dice que Carolina Ache es embajadora...?

—Favor con favor se paga.

—¿Cuál fue el favor?

—Y bueno, todo este entramado que armaron que obviamente el objetivo final es el presidente de la República (por Luis Lacalle Pou), porque hizo una gran Presidencia y obviamente lo saben un rival de fuste para cualquier instancia. Esa es la realidad. En el camino vamos apareciendo y somos los daños colaterales. Pero la realidad es esa.