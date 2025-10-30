Dólar
Compra 38,65 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
16°C
algo de nubes
Viernes:
Mín  10°
Máx  20°

Siguenos en:

/ Copa Libertadores / MIRÁ EL TUIT

Copa Libertadores: la chicana que tres jugadores del Flamengo y la selección uruguaya le dedicaron a un jugador de Racing, con Peñarol y Nacional involucrados

Guillermo Varela, Giorgian de Arrascaeta y Nicolás de la Cruz se juntaron tras el final del partido para dejarle un mensaje a Gastón Martirena

30 de octubre 2025 - 8:33hs
Nicolás de la Cruz, Guillermo Varela y Giorgian de Arrascaeta tras el pase de Flamengo a la final

Nicolás de la Cruz, Guillermo Varela y Giorgian de Arrascaeta tras el pase de Flamengo a la final

Foto: X de Guillermo Varela

Tras la clasificación del equipo de Río de Janeiro, tres jugadores uruguayos del Flamengo le dedicaron una chicana a un compatriota de Racing, en un cruce directamente vinculado a Peñarol y Nacional.

Guillermo Varela, Giorgian de Arrascaeta y Nicolás de la Cruz se juntaron tras el final del partido para dejarle un mensaje a Gastón Martirena, el uruguayo lateral derecho de Racing.

Más noticias
Giorgian de Arrascaeta
SEMIFINALES

Racing 0-0 Flamengo: con Giorgian De Arrascaeta y Guillermo Varela titulares, el Fla es finalista de la Copa Libertadores

Así se veía a la distancia el Cilindro con el recibimiento de Racing
COPA LIBERTADORES

Video: el increíble recibimiento de la hinchada de Racing antes del partido con Flamengo, que pasó a la final de la Copa Libertadores

Varela publicó una foto en sus redes con el mensaje "a dormir que ya es tarde", en la que los tres futbolistas simulan estar durmiendo apoyados sobre sus manos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/guille_varela4/status/1983739778819617207&partner=&hide_thread=false

El texto se refiere a la canción Los Mayores de La Nueva Escuela, y la señal que hicieron fue la misma que hizo Martirena cuando Racing eliminó a Peñarol por los octavos final de la Libertadores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClub/status/1958052274640412980&partner=&hide_thread=false

El lateral de Racing y exjugador de Liverpool es confeso hincha de Nacional. Tras eliminar al carbonero, apuntó contra los hinchas de ese club: "Los vi muy confiados, capaz que a los jugadores no, pero a la gente, porque me hacían llegar cosas, y yo me cagaba de la risa".

Varela es exjugador de Peñarol y siempre ha remarcado su fanatismo por el club. En tanto, De Arrascaeta ha dicho en varias ocasiones que es hincha del carbonero.

Más de un año atrás, De Arrascaeta dijo en una entrevista con Punto Penal (Canal 10) que: "Con Guille Varela y Nico de la Cruz siempre jodemos en el vestuario con que algún día vamos a jugar juntos en Peñarol".

Giorgian y Varela comenzaron como titulares el encuentro y luego salieron, el primero a los 60 minutos y el segundo a los 73. Martirena entró para los últimos 20 minutos de partido, mientras que Nicolás de la Cruz no tuvo minutos, al igual que su compatriota Martín Barrios en Racing. Matías Viña no estuvo convocado en el Mengo.

Temas:

Copa Libertadores Flamengo selección uruguaya Racing Giorgian De Arrascaeta Guillermo Varela Nicolás De la Cruz Gastón Martirena Peñarol Nacional

Seguí leyendo

Las más leídas

Leonardo Fernández
LA FINAL

Peñarol 2-0 Plaza Colonia: el aurinegro es campeón de la Copa AUF Uruguay por primera vez en su historia

Luis Lacalle Pou, Yamandú Orsi y Gabriel Oddone

Lacalle Pou contra Orsi, Oddone opacado y vínculos rotos

Dinara informó sobre una nueva veda por marea roja.
MGAP

Veda inmediata dispuesta por la Dinara: prohibió extraer, trasladar y vender tres productos de pesca en Rocha

Ministerio de Turismo
OPORTUNIDAD

Llamado laboral del Ministerio de Turismo con sueldo de más de $60 mil por 40 horas semanales: mirá los requisitos y cómo anotarse

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos