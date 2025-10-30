Copa Libertadores: la chicana que tres jugadores del Flamengo y la selección uruguaya le dedicaron a un jugador de Racing, con Peñarol y Nacional involucrados

Nicolás de la Cruz, Guillermo Varela y Giorgian de Arrascaeta tras el pase de Flamengo a la final

Flamengo clasificó a la final de la Copa Libertadores este miércoles por la noche, luego de empatar 0-0 con Racing en el Cilindro de Avellaneda y hacer pesar el 1-0 que había obtenido en la ida en Brasil.

Tras la clasificación del equipo de Río de Janeiro, tres jugadores uruguayos del Flamengo le dedicaron una chicana a un compatriota de Racing , en un cruce directamente vinculado a Peñarol y Nacional.

Guillermo Varela, Giorgian de Arrascaeta y Nicolás de la Cruz se juntaron tras el final del partido para dejarle un mensaje a Gastón Martirena , el uruguayo lateral derecho de Racing.

COPA LIBERTADORES Video: el increíble recibimiento de la hinchada de Racing antes del partido con Flamengo, que pasó a la final de la Copa Libertadores

SEMIFINALES Racing 0-0 Flamengo: con Giorgian De Arrascaeta y Guillermo Varela titulares, el Fla es finalista de la Copa Libertadores

Varela publicó una foto en sus redes con el mensaje "a dormir que ya es tarde" , en la que los tres futbolistas simulan estar durmiendo apoyados sobre sus manos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/guille_varela4/status/1983739778819617207&partner=&hide_thread=false A dormirrrrrr que ya es tarde… pic.twitter.com/iFrbSklwXS — Guillermo Varela (@guille_varela4) October 30, 2025

El texto se refiere a la canción Los Mayores de La Nueva Escuela, y la señal que hicieron fue la misma que hizo Martirena cuando Racing eliminó a Peñarol por los octavos final de la Libertadores.

El lateral de Racing y exjugador de Liverpool es confeso hincha de Nacional. Tras eliminar al carbonero, apuntó contra los hinchas de ese club: "Los vi muy confiados, capaz que a los jugadores no, pero a la gente, porque me hacían llegar cosas, y yo me cagaba de la risa".

Varela es exjugador de Peñarol y siempre ha remarcado su fanatismo por el club. En tanto, De Arrascaeta ha dicho en varias ocasiones que es hincha del carbonero.

Más de un año atrás, De Arrascaeta dijo en una entrevista con Punto Penal (Canal 10) que: "Con Guille Varela y Nico de la Cruz siempre jodemos en el vestuario con que algún día vamos a jugar juntos en Peñarol".

Giorgian y Varela comenzaron como titulares el encuentro y luego salieron, el primero a los 60 minutos y el segundo a los 73. Martirena entró para los últimos 20 minutos de partido, mientras que Nicolás de la Cruz no tuvo minutos, al igual que su compatriota Martín Barrios en Racing. Matías Viña no estuvo convocado en el Mengo.