Liga Uruguaya de Básquetbol: Aguada perdió ante un Unión Atlética que subió a la punta y Cordón le ganó un partido clave por el descenso a Welcome

Aguada perdió con Unión Atlética por 107 a 92 este miércoles por la noche, en una nueva jornada de la Liga Uruguaya de Básquetbol que ahora tiene a los de Malvín como nuevos punteros.

El partido se jugó en el gimnasio de la Unión, que se llevó tres de los cuatro parciales y le ganó con autoridad a Aguada. Mateo Giano , con 24 unidades, y el estadounidense Ty Prince con 22 tantos y 9 asistencias, comandaron las acciones del local.

En el aguatero destacaron Santiago "Pepo" Vidal , con 25 puntos y 7 asistencias, y el norteamericano Earl Clark , que aportó 22 tantos. Juan Santiso también puso 14 tantos y además aportó 11 asistencias.

Unión Atlética llegó a 8 puntos , con tres victorias y dos derrotas, y es puntero de la Liga Uruguaya junto a Biguá y Urunday Universitario . Aguada, en tanto, tiene 6 unidades producto de tres victorias y dos derrotas, con la quita de dos puntos de principio de la temporada.

Cordón le ganó un partido clave por el descenso a Welcome

El otro partido de la jornada del miércoles tuvo como protagonistas a Cordón y Welcome, dos equipos que todavía no habían podido ganar en el comienzo de la Liga. Quien se sacó ese peso fue Cordón, que venció 98-81 a la W de local.

Cordón sacó diferencias en el primer tiempo, del que se fue con un parcial de 53-36 tras un segundo cuarto arrollador que terminó 31-19.

Los albicelestes tuvieron como estandartes a los estadounidenses Bryce Beamer, que anotó 23 tantos, y Admon Gilder Jr, que puso 20 anotaciones y 6 asistencias. En Welcome volvió a destacar el colombiano Álvaro Peña, máximo anotador del encuentro con 28 puntos.

Tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos Biguá 8 5 3 2 Urunday Universitario 8 5 3 2 Unión Atlética 8 5 3 2 Defensor Sporting 7 4 3 1 Peñarol* 6 4 4 0 Hebraica Macabi 6 4 2 2 Cordón 6 5 1 4 Aguada* 6 5 3 2 Nacional* 5 4 3 1 Welcome 5 5 0 5 Malvín* 4 4 2 2 Goes 4 4 0 4

* Sufrieron quita de 2 puntos