Liga Uruguaya de Básquetbol: Aguada perdió ante un Unión Atlética que subió a la punta y Cordón le ganó un partido clave por el descenso a Welcome

Aguada perdió con Unión Atlética por 107 a 92 este miércoles por la noche, en una nueva jornada de la Liga Uruguaya de Básquetbol que ahora tiene a los de Malvín como nuevos punteros.
El partido se jugó en el gimnasio de la Unión, que se llevó tres de los cuatro parciales y le ganó con autoridad a Aguada. Mateo Giano, con 24 unidades, y el estadounidense Ty Prince con 22 tantos y 9 asistencias, comandaron las acciones del local.
En el aguatero destacaron Santiago "Pepo" Vidal, con 25 puntos y 7 asistencias, y el norteamericano Earl Clark, que aportó 22 tantos. Juan Santiso también puso 14 tantos y además aportó 11 asistencias.
Unión Atlética llegó a 8 puntos, con tres victorias y dos derrotas, y es puntero de la Liga Uruguaya junto a Biguá y Urunday Universitario. Aguada, en tanto, tiene 6 unidades producto de tres victorias y dos derrotas, con la quita de dos puntos de principio de la temporada.
Cordón le ganó un partido clave por el descenso a Welcome
El otro partido de la jornada del miércoles tuvo como protagonistas a Cordón y Welcome, dos equipos que todavía no habían podido ganar en el comienzo de la Liga. Quien se sacó ese peso fue Cordón, que venció 98-81 a la W de local.
Cordón sacó diferencias en el primer tiempo, del que se fue con un parcial de 53-36 tras un segundo cuarto arrollador que terminó 31-19.
Los albicelestes tuvieron como estandartes a los estadounidenses Bryce Beamer, que anotó 23 tantos, y Admon Gilder Jr, que puso 20 anotaciones y 6 asistencias. En Welcome volvió a destacar el colombiano Álvaro Peña, máximo anotador del encuentro con 28 puntos.
Tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol
|Equipo
| Puntos
| Jugados
| Ganados
| Perdidos
|Biguá
|8
|5
|3
|2
| Urunday Universitario
|8
|5
|3
|2
| Unión Atlética
|8
|5
|3
|2
| Defensor Sporting
|7
|4
|3
|1
| Peñarol*
|6
|4
|4
|0
| Hebraica Macabi
|6
|4
|2
|2
| Cordón
|6
|5
|1
|4
| Aguada*
|6
|5
|3
|2
| Nacional*
|5
|4
|3
|1
| Welcome
|5
|5
|0
|5
| Malvín*
|4
|4
|2
|2
| Goes
|4
|4
|0
|4
* Sufrieron quita de 2 puntos