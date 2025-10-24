Liga Uruguaya de Básquetbol: Peñarol y Nacional arrollaron a Cordón y Goes; Unión Atlética sumó una victoria clave

Peñarol le ganó con distancia a Cordón en el Palacio Peñarol y Nacional hizo lo propio ante Goes este jueves por la noche, en una nueva jornada de la Liga Uruguaya de Básquetbol .

El carbonero volvió a demostrar la calidad de su plantel en un encuentro en el que sacó diferencia desde el primer cuarto , del que se fue con un parcial de 30-9. Luego mantuvo la ventaja holgada durante todo el partido, y solo perdió el último cuarto por siete para terminar el partido 102-83.

Santiago Véscovi volvió a ser la figura del carbonero. Fue el segundo máximo anotador de su equipo con 14 tantos (el primero fue Nicola Pomoli con 23 ) y lideró el partido en asistencias, con nueve.

Con este resultado Peñarol mantuvo su invicto en el arranque de la Liga , con cuatro partidos de cuatro ganados que lo dejan en el tercer lugar de la tabla con 6 puntos, por la quita de dos unidades al principio de la temporada. Cordón , en tanto, perdió los cuatro encuentros que disputó.

PEÑAROL "Una vez más no querían jugar y justo en octubre": el picante mensaje de Ignacio Ruglio tras el triunfo de Peñarol ante Nacional en el clásico de básquetbol

LIGA URUGUAYA Nacional 62-87 Peñarol por la Liga Uruguaya de Básquetbol: paliza del aurinegro que cortó una racha de cinco clásicos sin ganarle al tricolor

Nacional le ganó de visita a Goes con otra gran actuación de Feldeine

Nacional visitó a Goes en el Estadio Plaza de las Misiones y lo venció 102-86. Tras un primer tiempo parejo que ganó por 50-47, el tricolor arrolló al misionero en el tercer cuarto con un parcial de 35-17, ventaja que le fue suficiente para encaminar el partido a su favor.

James Feldeine fue la figura del encuentro, liderando la tabla de anotadores con 22 unidades. El dominicano de Nacional venía de tener otro gran partido en la victoria ante Aguada por 82-79.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CNdeFbasketball/status/1981548400320668044&partner=&hide_thread=false El punto se va para el pic.twitter.com/upHgenUBKL — Nacional Basketball (@CNdeFbasketball) October 24, 2025

El estadounidense Connor Zinaich también tuvo una buena noche: fue el segundo máximo anotador tricolor con 19 puntos y lideró al equipo en rebotes con 11.

Con tres partidos ganados y uno perdido (el clásico ante Peñarol) Nacional quedó en el séptimo lugar del torneo con 4 puntos, debido a la quita de dos puntos al arranque de la competición. Goes, al igual que Cordón, perdió sus cuatro partidos.

Unión Atlética venció a Welcome en el Magurno y trepó en la tabla

En un partido de dos equipos aspirantes a mantenerse en la Liga, Unión Atlética venció 84-68 a Welcome de visitante.

El primer tiempo en el Estadio Óscar Magurno terminó empatado a 41 puntos, pero luego la Unión sacó diez puntos de diferencia en el tercer cuarto y otros seis en el cuarto para llevarse el partido.

El equipo de Malvín tuvo como máxima figura al estadounidense Ty Prince, que se despachó con 29 puntos. El colombiano Álvaro Peña destacó en Welcome con 22 tantos.

La "W" perdió los tres partidos que jugó, mientras que Unión Atlética quedó en el quinto lugar con 6 puntos, producto de dos victorias y dos derrotas.

Tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos Biguá 7 4 3 1 Defensor Sporting 7 4 3 1 Peñarol* 6 4 4 0 Hebraica Macabi 6 4 2 2 Unión Atlética 6 4 2 2 Urunday Universitario 6 4 2 2 Nacional* 4 4 3 1 Cordón 4 4 0 4 Welcome 4 4 0 4 Goes 4 4 0 4 Aguada* 3 3 2 1 Malvín* 3 3 2 1

* Sufrieron quita de 2 puntos