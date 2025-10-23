Maxi Gómez tiene el segundo mejor arranque goleador de un delantero en Nacional en los últimos 25 años: solo lo supera el Loco Abreu

Maximiliano Gómez está en un gran momento. Con sus dos goles de este fin de semana ante Miramar Misiones alcanzó los nueve goles en el Clausura con Nacional y empató a Abel Hernández como máximo goleador del último torneo corto del año.

Desde que llegó al tricolor proveniente de Defensor Sporting (donde convirtió tres goles en 14 encuentros), Maxi Gómez convirtió esos nueve goles en un total de 13 partidos oficiales , 12 del Clausura y uno por Copa Uruguay, en los que disputó un total de 1.094 minutos.

En promedio, el delantero anota un gol cada 121 minutos con la camiseta de Nacional.

Estos números del exdelantero lo dejan bien arriba en la lista de los delanteros que debutaron o llegaron a Nacional en el Siglo XXI . Solo un delantero de los últimos 25 años supera el promedio de Gómez en sus primeros 13 partidos: Sebastián Abreu.

ALERTA El susto que dio Maxi Gómez en el triunfo ante Miramar Misiones: qué ocurrió con el delantero de Nacional

FÚTBOL Los clubes uruguayos en el ranking mundial de las mejores formativas: mirá dónde se ubican Nacional y Peñarol y cuál es el mejor posicionado en el top 10, según CIES

Cerca de las cifras de Gómez quedaron delanteros como Alexander Medina, Gonzalo Bergessio e Iván Alonso. En tanto, uno de sus compañeros y su principal asistidor, Nicolás López, lo pasa pero en su retorno al club en 2016, no en su debut de 2011.

Los nueve goles de Gómez desde su llegada a Nacional

Competencia Rival Resultado Goles Minutos Torneo Clausura (fecha 1) Montevideo City Torque 5-2 1 90 Torneo Clausura (fecha 2) Peñarol 0-3 0 90 Torneo Clausura (fecha 3) Progreso 3-1 1 90 Torneo Clausura (fecha 4) Boston River 0-0 0 90 Torneo Clausura (fecha 5) River Plate 3-0 1 90 Torneo Clausura (fecha 6) Racing 3-0 1 84 Copa AUF Uruguay (Octavos) Plaza Colonia 1-2 0 34 Torneo Clausura (fecha 7) Plaza Colonia 2-1 2 90 Torneo Clausura (fecha 8) Liverpool 3-1 0 90 Torneo Clausura (fecha 9) Juventud de Las Piedras 0-0 0 90 Torneo Clausura (fecha 10) Cerro Largo 2-1 1 84 Torneo Clausura (fecha 11) Danubio 0-0 0 90 Torneo Clausura (fecha 12) Miramar Misiones 3-1 2 83

El Loco Abreu encabeza el promedio con su primera llegada y su primer retorno

12de01abreuyacortarchi_20130113185833_190.webp Abreu en Nacional

Sebastián Abreu llegó por primera vez a Nacional para el segundo semestre de 2001 como un refuerzo de peso, tras salir campeón argentino con San Lorenzo el semestre anterior.

Su arranque fue brutal: anotó 13 goles en los primeros 13 partidos, entre ellos uno a Peñarol y dobletes contra Paysandú Bella Vista, Juventud de las Piedras y Wanderers. Jugó 974 minutos en esos encuentros, lo que lo deja con un promedio de un gol cada 74 minutos.

El "Loco" terminó ese semestre con 19 goles en 18 partidos, incluidos dos en las finales del Campeonato Uruguayo contra Danubio, que se llevó el tricolor.

Tras un paso por Cruz Azul de 2002 a 2003, el delantero minuano volvió a Nacional en el segundo semestre de 2003 para la definición del Uruguayo. En esa ocasión sus números volvieron a ser destacados, con ocho goles en siete partidos, dos de ellos ante Peñarol en la penúltima fecha del Clausura. Jugó 625 minutos, con un gol cada 78 minutos.

Después de dos pasos breves por el América y el Tecos de México, Abreu volvió a Nacional en el segundo semestre de 2004. Allí su arranque fue bueno, pero no al nivel de los dos anteriores, con siete goles en 13 partidos.

En sus cinco pasajes por Nacional Abreu jugó 100 partidos, en los que metió 56 goles, más de un gol cada dos partidos.

El caso del Diente López

0005906552.webp El Diente López a punto de anotar uno de los dos goles que le convirtió a Palmeiras en la Copa Libertadores 2016 AFP

Nicolás López debuto en Nacional al final del primer semestre de 2011, en la recta final del Campeonato Uruguayo 2010/2011 que se llevó el tricolor, dirigido por Juan Ramón Carrasco. Jugó cuatro partidos en esa liga y luego jugó los dos primeros del campeonato 2011/2012 antes de irse a la Roma, con un total de tres goles.

Tras pasar por ese equipo italiano y jugar cedido en Udinese, Hellas Verona y el Granada, en el verano de 2016 el "Diente" volvió a Nacional para disputar el Uruguayo 2015/2016 y la Copa Libertadores.

En aquella oportunidad su vuelta generó un efecto inmediato: convirtió 10 goles en 13 partidos, entre ellos un triplete a River Plate y dos goles a Palmeiras en la fase de grupos de la Libertadores. En ese interín disputó 1.123 minutos, con un promedio de un gol cada 112 minutos. Luego jugó otros ocho partidos en los que solo convirtió un gol.

Tras pasar por el Internacional de Porto Alegre, y por el Tigres y el León de México, López volvió por segunda vez al tricolor en el segundo semestre de 2024. En sus primeros 13 partidos de su segundo retorno festejó siete goles.

López lleva 93 partidos disputados con la camiseta de Nacional, en los que convirtió 52 goles, un promedio también superior a un gol por cada dos encuentros.

Medina, Alonso y Bergessio: los delanteros que quedaron por debajo del arranque de Maxi Gómez

WhatsApp-Image-2021-08-01-at-21.15.14.webp Bergessio es el máximo goleador oficial de Nacional en el Siglo XXI, con 58 goles Diego Battiste

Hay tres delanteros a los que Gómez superó con su arranque de 2025. Uno de ellos es Alexander Medina, que llegó a Nacional en el verano de 2004 proveniente de Liverpool y en sus 13 partidos iniciales convirtió ocho goles, con una anotación cada 128 minutos. En sus tres pasajes por el club jugó 165 encuentros y anotó en 65 oportunidades.

En verano de 2013 llegó al tricolor Iván Alonso, que venía de casi dejar el fútbol por un problema cardíaco que le detectaron mientras jugaba en Toluca. En los primeros 13 partidos Alonso también sumó ocho tantos, incluido un triplete contra Bella Vista, con un promedio de una anotación por cada 146 minutos.

Estuvo en el albo de 2013 a 2016, periodo en el que jugó 104 partidos y anotó 58 goles, con un promedio similar al de Medina, López y Abreu de goles por partido.

El tercero de esta lista es Gonzalo Bergessio, que llegó a Nacional en 2018 desde Vélez. En sus primeros 13 encuentros con la camiseta tricolor aportó siete tantos, repartidos en tres dobletes contra Torque, Rampla Juniors y Cerro, y un gol ante Defensor Sporting.

Luego el argentino se convirtió en el máximo goleador de Nacional en el Siglo XXI: convirtió 97 goles (58 oficiales) en 179 partidos hasta su salida en 2021, también con más de un gol por cada dos partidos.

Los otros delanteros que completan la lista

morro.webp El "Morro" García celebra uno de sus goles en Nacional

Varios delanteros con pasajes recordados en Nacional no alcanzan el arranque prolífico de los delanteros antes mencionados.

Santiago "Morro" García fue uno de los pocos delanteros que debutó en Nacional con varios goles en los últimos 25 años. Se estrenó en el tricolor en 2008 y anotó seis goles en sus primeros 13 partidos, uno de ellos en su debut ante Defensor Sporting.

Para hacer una comparación, Luis Suárez anotó solo dos goles en sus primeros 13 encuentros en primera. Cuando volvió en 2022 puso cinco goles en su arranque.

suarez.jpg Luis Suárez grita un gol con la camiseta de Nacional

Bruno Fornaroli, otro proyecto de la cantera tricolor, metió cinco goles en la misma cantidad de encuentros, entre su debut en 2006 y 2007. Gonzalo Bueno, uno de los pocos que no es centrodelantero de la lista, festejó cuatro entre su debut en 2011 y 2012.

De los fichajes, el argentino Carlos "Cuqui" Juárez llegó al albo en 2003 y anotó cinco tantos en sus primeros 13 encuentros. Su compatriota Emanuel Gigliotti anotó cuatro en su arranque de 2022.

Sergio "Chapa" Blanco, Sebastián "Papelito" Fernández y Richard "Canguro" Porta fueron tres delanteros que en distintas etapas le dieron muchos goles a Nacional, pero ninguno tuvo un arranque alentador: en sus 13 partidos iniciales el primero anotó tres goles, el segundo dos y el tercero solo uno.