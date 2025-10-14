La situación del Diente López en Nacional de cara al partido ante Miramar Misiones por el Torneo Clausura: trabajos a destajo y optimismo para su regreso

Nacional volvió a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva Los Céspedes este martes luego de lo que fue el empate 0-0 registrado el pasado domingo ante Danubio en Jardines del Hipódromo, y ya comenzó a preparar el encuentro del sábado que viene contra Miramar Misiones por la fecha 12 del Torneo Clausura. En ese contexto, la sanidad continúa trabajando a destajo con Nicolás "Diente" López para que llegue a ese compromiso.

Vale recordar que los tricolores perdieron una nueva oportunidad de sacar mayor diferencia en la Tabla Anual sobre su acérrimo rival, Peñarol, que un día antes, había igualado en Durazno de visita contra el propio conjunto cebrita 2-2, luego de ir perdiendo 2-0 en la primera parte.

El Diente López viene arrastrando una dolencia importante en su tobillo derecho desde hace algunas fechas, cuando sufrió un esguince el 14 de setiembre, hace exactamente un mes.

La misma se agravó ante Cerro Largo en la fecha 10, por lo que el delantero debió dejar la cancha antes de la media hora del juego disputado en el Gran Parque Central.

El delantero entrenó de forma diferenciada toda la semana pasada para intentar llegar al partido del pasado domingo contra Danubio.

20250914 Haibrany Ruiz Díaz y Nicolás López Diente López Nacional Plaza Colonia Torneo Clausura 2025. Foto: Dante Fernández/ FocoUy Haibrany Ruiz Díaz y Nicolás López Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Tanto fue así, que el técnico Pablo Peirano lo citó entre los convocados, pero, no obstante, no lo utilizó en dicho compromiso.

Según informó una fuente tricolor este martes a Referí, la sanidad de Nacional continúa trabajando con todo para que el Diente López pueda jugar ante Miramar Misiones el próximo sábado en el Gran Parque Central.

"Se encuentra bastante mejor que hace 10 días y de seguir así, todo indica que podrá jugar contra Miramar", informó la fuente señalada.

Todo indica entonces que contra los cebritas, se dará el regreso del Diente López, el goleador de Nacional en la Liga AUF Uruguaya, lo que es una buena noticia para Pablo Peirano.