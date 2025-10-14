El momento especial que vivió Nacional al lanzar el sello postal conmemorativo de los 100 años de su histórica Gira de 1925

El lanzamiento del sello de Nacional por la Gira de 1925

El lanzamiento del sello de Nacional por la Gira de 1925

El lanzamiento del sello de Nacional por la Gira de 1925

El lanzamiento del sello de Nacional por la Gira de 1925

El lanzamiento del sello de Nacional por la Gira de 1925

El lanzamiento del sello de Nacional por la Gira de 1925

El lanzamiento del sello de Nacional por la Gira de 1925

El lanzamiento del sello de Nacional por la Gira de 1925

El lanzamiento del sello de Nacional por la Gira de 1925

El lanzamiento del sello de Nacional por la Gira de 1925

El lanzamiento del sello de Nacional por la Gira de 1925

El Club Nacional de Football vivió este lunes un “momento especial” , como lo definieron, al lanzar el sello postal personalizado conmemorativo de los 100 años de la Gira de 1925 , histórico acontecimiento que los albos han recordado en este año.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

El club tricolor destacó el evento como “una jornada histórica para celebrar, una vez más, la grandeza de Nacional y de aquella gesta inolvidable que marcó al fútbol mundial”.

La gira de 1925 tuvo la particularidad de haberse desarrollado entre febrero y agosto de ese año, algo impensado en la actualidad.

El lanzamiento del sello de Nacional por la Gira de 1925

El lanzamiento del sello de Nacional por la Gira de 1925

El 8 de febrero fue la partida desde el Puerto de Montevideo. La delegación estuvo comprendida por 24 futbolistas, tres dirigentes, un técnico que fue equipier y masajista, dos corresponsales de prensa, un fotógrafo y cinco acompañantes.

URUGUAYOS El guiño de Kike Olivera a Nacional mientras sigue en recuperación en Gremio de Porto Alegre; mirá la foto

NACIONAL "Un técnico me decía: 'Si fuera por mí te pondría, pero hay órdenes de arriba'"; la denuncia que hizo Lucas Sanseviero sobre su etapa en Nacional

El cruce del Océano Atlántico demandó un viaje de 20 días.

El lanzamiento del sello de Nacional por la Gira de 1925 El lanzamiento del sello de Nacional por la Gira de 1925 Foto: Dante Fernández/ FocoUy

En ese periplo, Nacional jugó 38 partidos, de los que ganó 26, empató siete y cayó solo en cinco encuentros. Anotó 130 goles y recibió 30.

20250516 Una práctica de Nacional en la gira de 1925 por Europa: Román Maciá es el primero desde la izquierda, que no está vestido como futbolista Una práctica de Nacional en la gira de 1925 por Europa: Román Maciá es el primero desde la izquierda, que no está vestido como futbolista

Además, tuvo un momento único cuando en un mismo día los tricolores jugaron tres partidos en tres países.

La gira tuvo partidos en nueve países: Francia, Italia, España, Países Bajos, Checoslovaquia, Bélgica, Suiza, Austria y Portugal.

El lanzamiento del sello de Nacional por la Gira de 1925 El lanzamiento del sello de Nacional por la Gira de 1925 Foto: Dante Fernández/ FocoUy

El centenario de la Gira de 1925

Este lunes Nacional recordó el centenario de su histórica gira en un acto en el que el Correo Uruguayo emitió un sello postal conmemorativo “que simboliza el orgullo de todos los uruguayos y el espíritu pionero del Decano”, destacaron los tricolores.

El lanzamiento del sello de Nacional por la Gira de 1925 El lanzamiento del sello de Nacional por la Gira de 1925 Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Para la ocasión se realizó una ceremonia en el Paddock del Gran Parque Central en la que participaron directivos del club, glorias tricolores y autoridades del Correo Uruguayo.

Entre los asistentes se encontraban los directivos Raúl “Nono” Giuria, Ricardo Vairo, Flavio Perchman, Javier Gomensoro y Gastón Oromí, además de figuras Cacho Blanco y Wilmar Cabrera.

El lanzamiento del sello de Nacional por la Gira de 1925 / Ricardo Vairo El lanzamiento del sello de Nacional por la Gira de 1925 Foto: Dante Fernández/ FocoUy

“Una vez más, Nacional rindió homenaje a su pasado glorioso, reafirmando que la Gira de 1925 no solo pertenece a la historia Tricolor, sino también a la del fútbol mundial”, destacaron los albos.