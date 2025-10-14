Peñarol volvió a ser multado por banderas y comportamientos de hinchas en la visita a Durazno; mirá cuánto deberán pagar los aurinegros

Bandera y pirotecnia en la hinchada de Peñarol en Durazno

Peñarol volvió a ser multado por la Comisión Disciplina ria de la Asociación Uruguaya de Fútbol por hechos ocurridos en su parcialidad en el último partido ante Miramar Misiones jugado el pasado sábado en el Silvestre Octavio Landoni de la ciudad de Durazno.

Como se pudo ver, durante el encuentro se desplegó una bandera de “Barra Ámsterdam” y también se encendieron bengalas y humo de colores .

El expediente señala que los carboneros no respetaron el Protocolo de Seguridad y contaron con la bandera, lo que actualmente está prohibido.

Matías Arezo de Peñarol celebra su gol ante Miramar Misiones por el Torneo Clausura

20251011 Matías Arezo de Peñarol celebra su gol ante Miramar Misiones por el Torneo Clausura

La multa que recibió Peñarol es de 100 UR, lo que equivale a $ 183.864.

Esta es la cuarta multa consecutiva que reciben los aurinegros por actitudes de sus hinchas.

La semana pasada Peñarol fue multado por tercera vez el comportamiento de parte de sus hinchas en el partido ante Danubio en el Campeón del Siglo, donde su hinchada ingresó una bandera que superaba la dimensión permitida, a la vez que nuevamente prendió bengalas y realizó cánticos fuera de lo normal en la Tribuna Cataldi.

Por ese motivo, los mirasoles tuvieron que pagar 90 UR ($ 165.478).

Antes, habían sido multados por el partido ante Cerro Largo, por el que debieron abonar 75 UR, es decir $ 137.695.

Cabe recordar que en la final del Torneo Intermedio, seguidores de Peñarol agredieron a un funcionario policial y también lanzaron una bengala contra la Tribuna Colombes, la cual no impactó a ningún hincha.

Peñarol vs Plaza Torneo Clausura alambrados sin banderas 2 Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Peñarol fue multado con 120 UR, lo cual equivalió a un total de $ 219,487.

El mes pasado, Peñarol volvió a ser multado, por el comportamiento de sus hinchas. En el encuentro ante Plaza Colonia, la barra aurinegra tiró una petaca a la cancha.

A diferencia de lo que ocurrió con Nacional en el clásico del Apertura, el equipo no sufrió sanción de partidos a puertas cerradas sino una multa económica de 75 UR, el equivalente a $ 137.695.

En ese mismo partido se violó el nuevo Protocolo de Seguridad impuesto tras los graves hechos de la final del Torneo Intermedio. La hinchada de Peñarol colgó una bandera, ahora prohibidas, y recibió otra multa de 25 UR, por el mismo partido ante Plaza Colonia. El monto de la misma fue de $ 45.898.

Esto quiere decir que Peñarol lleva pagado en lo que va del año $ 890.117, unos US$ 22.150.

Nacional y Danubio también fueron multados

La Comisión Disciplinaria multó también a Danubio y Nacional, que se enfrentaron en Jardines del Hipódromo el domingo, por protocolo de seguridad y banderas.

Ambos clubes deberán pagar 25 UR cada uno, $ 45.966.