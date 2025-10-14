Torneo Clausura, Tabla Anual, copas y descensos: todo lo que queda para definir en las últimas cuatro fechas de la Liga AUF Uruguaya

La copa de la Liga AUF Uruguaya 2024 en el Campeón del Siglo

En cuatro fechas , y poco menos de un mes, se resolverá todo en la Liga AUF Uruguaya 2025 . Las definiciones siguen abiertas y muchos cruces directos pueden definir vueltas olímpicas, clasificaciones a copas internacionales o descensos. Además, Nacional espera por una resolución del TAS (tribunal de arbitraje deportivo) para conocer si le devuelven los tres puntos con los que fue sancionado por la Comisión Disciplinaria y ratificado por el tribunal de Apelaciones de la AUF.

La tabla del Torneo Clausura tiene a Peñarol primero a cinco puntos de Nacional y Montevideo City Torque . El tricolor, por otra parte, es el primero de la Tabla Anual con una ventaja de cuatro unidades sobre el carbonero.

La pelea por ingresar a las copas internacionales está al rojo vivo: la lucha por el tercer y cuarto puesto de la Anual, que dan cupos a la Copa Libertadores , tiene tres contendientes separados por tres puntos, mientras que otros cuatro clubes pelean por los últimos lugares para entrar a la Copa Sudamericana.

El descenso es la única tabla que tiene una certeza: River Plate ya descendió a la Segunda División Profesional . Plaza Colonia y Miramar Misiones son los equipos más comprometidos, pero Wanderers, Cerro y Progreso no están salvados.

Peñarol busca mantener la distancia en el Clausura y alcanzar a Nacional en la Anual

En la tabla del tercer torneo del año Peñarol está primero con 26 puntos, a cinco puntos de Nacional y Torque, que empatan en el segundo lugar con 21 unidades. Un poco más atrás están Boston River con 20, y en el quinto lugar Liverpool y Defensor Sporting tienen ambos 19 puntos.

En la última fecha todos los equipos de arriba perdieron puntos: Peñarol empató 2-2 con Miramar Misiones el sábado y abrió la posibilidad de que le achiquen ventaja, pero al día siguiente Torque empató 2-2 con Wanderers y Nacional hizo lo propio en el 0-0 ante Danubio.

20250809 Maximiliano Silvera y Rómulo Otero Peñarol Nacional Torneo Clausura 2025. Foto Leonardo Carreño (3) Maximiliano Silvera y Rómulo Otero en el último clásico entre Peñarol y Nacional Foto: Leonardo Carreño

Antes del partido del carbonero Liverpool y Boston ya habían empatado, ambos también 2-2 con Racing y Cerro Largo, y horas después Defensor perdió con Cerro por 1-0 en el Tróccoli.

Los puntos que se disputarán en estas fechas también definirán el primer puesto de la Tabla Anual, que tiene a Nacional primero con 73 puntos, cuatro puntos por encima de los 69 de Peñarol. El tercero es Liverpool con 59 unidades, a 14 puntos ya indescontables del tricolor.

Peñarol cerrará el Clausura contra dos equipos que pelean arriba, Defensor y Torque, y el equipo ciudadano también se enfrentará al violeta. Nacional solo tiene un cruce directo contra Defensor, mientras que Boston se enfrentará a tres de los equipos que pelean el descenso, pero ambos concluirán el torneo con tres partidos consecutivos de visitantes.

Así cierran el año los equipos que compiten por el Clausura y el primer puesto de la Anual:

Peñarol: Fecha 12- Wanderers (Local); Fecha 13- Cerro (Visitante); Fecha 14- Defensor Sporting (L); Fecha 15- Torque (V).

Nacional: Fecha 12- Miramar Misiones (L); Fecha 13- Wanderers (V); Fecha 14- Cerro (V); Fecha 15- Defensor Sporting (V).

Torque: Fecha 12- Cerro (L); Fecha 13- Defensor Sporting (V); Fecha 14- Progreso (V); Fecha 15- Peñarol (L).

Boston: Fecha 12- Danubio (L); Fecha 13- Miramar (V); Fecha 14- Wanderers (V); Fecha 15- Cerro (V).

Tres equipos pelean por dos puestos en la Libertadores

20250518 Liverpool celebra el título del Torneo Apertura en Belvedere tras vencer 1-0 a Cerro Largo Liverpool celebra el título del Torneo Apertura en Belvedere tras vencer 1-0 a Cerro Largo FOTO: I. Guimaraens

Una de las disputas más apretadas es la del tercer y cuarto puesto de la Anual, que brinda cupos para las fases previas de la Copa Libertadores.

Hay tres equipos entre el puesto 3 y el 5 de la general, diferenciados solo por tres puntos: Liverpool está tercero con 59, Defensor cuarto con 57 y Juventud de Las Piedras quinto con 56.

De los tres, Liverpool y Juventud se cruzarán en la fecha 14 del Clausura, en Belvedere. Defensor evitará a los dos contendientes, pero cerrará el año contra Peñarol de visitante y Nacional de local.

El negriazul cuenta con una ventaja: como ganador del Apertura, si gana la semifinal del Campeonato Uruguayo y se mete en la definición contra el campeón de la Anual, se quedaría con el segundo puesto de la general y sacaría al grande que quedara segundo en esa tabla, con lo que clasificaría directo a la fase de grupos de la Libertadores.

Así terminarán el Clausura los equipos que luchan por ingresar a la Libertadores:

Liverpool: Fecha 12- Plaza Colonia (V); Fecha 13- Progreso (L); Fecha 14- Juventud (L); Fecha 15- Cerro Largo (V).

Defensor Sporting: Fecha 12- Progreso (V); Fecha 13- Torque (L); Fecha 14- Peñarol (V); Fecha 15- Nacional (L).

Juventud de Las Piedras: Fecha 12- Racing (V); Fecha 13- Plaza Colonia (L); Fecha 14- Liverpool (V); Fecha 15- Progreso (L).

Cuatro equipos para dos lugares en la Sudamericana

20250723 FBL - SUDAMERICANA - CERROLARGO - CCORDOBA Players of Cerro Largo pose for a picture ahead of the Copa Sudamericana knockout round play-off football match between Uruguay's Cerro Largo and Argentina's Central Cordoba at the Campeon del Siglo Stad Cerro Largo en la Copa Sudamericana 2025 Foto: Eitan Abramovich / AFP

En lo que respecta a la Copa Sudamericana, a la que van los equipos del quinto al octavo puesto de la Anual, Boston River y Racing tienen casi asegurada su participación en la próxima edición. El sastre está quinto en la general con 49 puntos y el cervecero lo sigue con 48, a ocho y siete puntos del noveno de la tabla respectivamente.

Ese puesto lo ocupa Cerro Largo, que con 41 puntos busca quitarle el octavo puesto a Torque, que tiene 43 unidades. Detrás del equipo melense están Cerro y Progreso, que tomaron algo de aire en el descenso y con 38 puntos sueñan con una posible participación internacional.

Matemáticamente, Danubio (36 puntos) y Plaza Colonia (32) mantienen sus chances, pero más lejos del resto.

Así terminarán el Clausura los equipos que luchan por ingresar a la Sudamericana:

Torque: Fecha 12- Cerro (L); Fecha 13- Defensor (V); Fecha 14- Progreso (V); Fecha 15- Peñarol (L).

Cerro Largo: Fecha 12- River Plate (V); Fecha 13- Racing (L); Fecha 14- Plaza Colonia (V); Fecha 15- Liverpool (L).

Cerro: Fecha 12- Torque (V); Fecha 13- Peñarol (L); Fecha 14- Nacional (L); Fecha 15- Boston River (L).

Progreso: Fecha 12- Defensor Sporting (L); Fecha 13- Liverpool (V); Fecha 14- Torque (L); Fecha 15- Juventud (V).

Dos descensos para varios contendientes

20251011 Los jugadores de Miramar Misiones celebran ante Peñarol por el Torneo Clausura Los jugadores de Miramar Misiones celebran ante Peñarol por el Torneo Clausura FOTO: Kelen Arambillet/FocoUy

Con el descenso de River Plate ya consumado, hay cinco equipos que tienen chances de acompañar al darsenero en los dos puestos que faltan por definirse.

Plaza Colonia, con 32 puntos en 33 partidos (promedio 0.970), y Miramar Misiones, con 68 puntos en 70 encuentros (promedio 0.971), están en este momento en zona de descenso.

Fuera de esa zona, tres equipos tienen chances de bajar a segunda: Wanderers y Cerro tienen ambos 77 unidades en 70 partidos (promedio 1.100) y un punto por encima está Progreso (promedio 1.114).

De todos los contendientes, Plaza Colonia es el único que tiene un solo año en primera, por lo que puntúa diferente.

Casualmente, ninguno de los cinco equipos se enfrentarán entre ellos en las últimas cuatro fechas. Tanto Cerro como Wanderers jugarán contra los dos grandes, pero tendrán la ventaja de cerrar las últimas tres jornadas como locales.

Así terminarán el Clausura los equipos que pelean por salvarse del descenso:

Progreso: Fecha 12- Defensor Sporting (L); Fecha 13- Liverpool (V); Fecha 14- Torque (L); Fecha 15- Juventud (V).

Cerro: Fecha 12- Torque (V); Fecha 13- Peñarol (L); Fecha 14- Nacional (L); Fecha 15- Boston River (L).

Wanderers: Fecha 12- Peñarol (V); Fecha 13- Nacional (L); Fecha 14- Boston River (L); Fecha 15- River Plate (L).

Miramar Misiones: Fecha 12- Nacional (V); Fecha 13- Boston River (L); Fecha 14- River Plate (V); Fecha 15- Racing (L).

Plaza Colonia: Fecha 12- Liverpool (L); Fecha 13- Juventud (V); Fecha 14- Cerro Largo (L); Fecha 15- Danubio (V).