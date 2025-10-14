Dólar
/ Nacional / INDAGATORIA PENAL

Fiscal pedirá prorrogar prohibición de salir del país a Ignacio González, indagado por estafa en Pérez Marexiano, e indaga a directores de la sociedad de bolsa

Esta semana se realizará una nueva audiencia ante la jueza de Crimen Organizado Diovanet Olivera ante el vencimiento del plazo de las medidas dispuestas en abril

14 de octubre 2025 - 16:05hs
Ignacio González Palombo

La fiscal de Delitos Económicos Sandra Fleitas pedirá prorrogar las medidas cautelares contra Ignacio González Palombo, quien se presentaba como empleado de la sociedad de bolsa Pérez Marexiano para captar inversores. Al vencerse el plazo por el que tenía fijada la prohibición de salir del país en abril se realizará una audiencia ante la jueza de Crimen Organizado, Diovanet Olivera.

En las últimas semanas el caso tuvo algunos avances pero aún la fiscal no tiene previsto pedir la imputación por el delito de estafa ante el juzgado, dijeron a El Observador fuentes judiciales.

En abril, la justicia le impuso la prohibición de salir del país por 180 días que se vencen la semana próxima.

Si bien la denuncia inicial la presentó Pérez Marexiano, representado por Jorge Barrera, alegando que no tenía conocimiento de la actuación de González Palombo en nombre de la empresa, luego el abogado Ignacio Durán amplió la denuncia y denunció a los directores de la sociedad de bolsa.

En la ampliación de denuncia Durán señaló que se captaban importantes sumas de dinero "bajo la promesa de inversión en instrumentos financieros regulados, generando en las víctimas una apariencia de legalidad, respaldo institucional y rentabilidad, a través de documentación y comunicaciones falsificadas o manipuladas y la decisión de invertir sin la autorización de sus clientes en instrumentos financieros de altísima volatilidad y riesgo extremo (…) lo que derivó en el vaciamiento total de sus cuentas”.

Los inversores creían que estaban invirtiendo a través de cuentas de la sociedad de bolsa pero González Palombo hacía que le depositaran en dinero en sus cuentas.

Barrera también amplió la denuncia en tres ocasiones adjuntado estados contables falsos proporcionados por González Palombo, firmas apócrifas de los socios de Pérez Marexiano y se denunció que personas fueron a reclamar a Pérez Marexiano depósitos que nunca ingresaron a la firma , sino a la cuenta personal de González.

Por otra parte, Durán dijo a El Observador que viajó dos veces a Buenos Aires para recabar evidencia sobre personas que fueron estafadas en casos que no guardan relación con González Palombo sino con uno de los directores de la sociedad de bolsa. Dijo que esa evidencia fue entregada a la fiscal Fleitas.

Temas:

Pérez Marexiano Sandra Fleitas Ignacio González

