Caso Pérez Marexiano: testigo señalado como posible testaferro denunció a Ignacio González por cuenta apócrifa

Por otro lado, según dijo Barrera a El Observador, aportó información que prueba que González Palombo creó una cuenta falsa utilizando el nombre de uno de sus clientes y haciéndolo figurar como socio de otro inversor pero entre ellos no se conocen . Ese cliente, mencionado en una ampliación de denuncia que presentó el penalista Ignacio Durán en representación de clientes de Pérez Marexiano que fueron estafados, es el empresario Uriel Lapchik.

Lapchik invirtió dinero con González Palombo para negocios bursátiles y creía tener una cuenta a su nombre en la sociedad de bolsa, pero se enteró de la única cuenta en la que figuraba como cliente de Pérez Marexiano era una en la que aparecía como socio y co titular del empresario radicado en México.

Este jueves al tomar conocimiento de la denuncia por El Observador, se comunicó con la empresa para aclarar que esa supuesta sociedad es falsa. “Jamás tuve ningún tipo de vínculo con él ni personal ni comercial y menos aún ser cotitular de una cuenta. Si se utilizó mi firma o mi letra para una cuenta conél la misma es falsa, apócrifa o alterada”, planteó Lapchik.

Tras verificar esa situación Barrera amplió al denuncia ante Interpol en nombre Pérez Marexiano y de Lapchik.

Durán pidió a la fiscal del caso Sandra Fleitas que cite como testigos a tres personas que aparecían como receptoras de inversiones de clientes.

En su denuncia afirmó que a partir del mes de diciembre de 2024 González Palombo comenzó a ofrecer a sus clientes lo que describía como “negocios paralelos” o “operaciones privadas de liquidez” que consistían "en el retiro momentáneo de dinero desde la cuenta del cliente en Pérez Marexiano y su posterior transferencia -a su cuenta personal o a cuentas de terceros - bajo la promesa de que el capital sería reintegrado a la cuenta del cliente dentro de la sociedad de bolsa, junto con una ganancia, en un plazo breve”.

Las transferencias realizadas bajo esta modalidad ascienden, según lo relevado hasta la fecha, a más de US$ 190 mil y se dirigieron no solo a cuentas personales de Ignacio González, sino también a terceros que no guardaban relación alguna con los clientes, ni se vinculaban de manera directa a la sociedad de bolsa.

Por eso pidió que se cite a declarar como testigos a Lapchik, y también a Tamara Taube y Lucía Burgos "por la eventual recepción de dinero en sus propias cuentas, por transferencias realizadas por González". El penalista pedía a la fiscalía averiguar por el rol de estas personas en las maniobras de González Palombo y se preguntó si serían testaferros o intermadiarios.