/ Nacional / MONTEVIDEO

Salud Pública: Cristina Lustemberg asistió a una mujer que tuvo un accidente en bicicleta en la Aguada

La ministra volvía de una actividad en conjunto con Yamandú Orsi, cuando debió auxiliar a la víctima del accidente

14 de octubre 2025 - 16:24hs
20250730 Cristina Lustemberg en ADM
Foto: Inés Guimaraens

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, debió volver a su rol de médica y brindarle primeros auxilios a una mujer que tuvo un accidente en bicicleta en el barrio de la Aguada, Montevideo.

La secretaria de Estado además llamó a emergencias y se quedó en el lugar del incidente hasta la llegada de la ambulancia, según informó en primera instancia Montevideo Portal.

La víctima se trasladaba en bicicleta y chocó con el borde de la vereda, que la hizo caer sobre la calle Agraciada, en las inmediaciones del Palacio Legislativo.

Por otro lado, la ministra venía de una actividad por el 63° aniversario del Centro Horizonte, que brinda educación y asistencia integral a niños y adolescentes con parálisis cerebral en programas de atención parcial y tiempo completo.

En este evento también participó el presidente de la República Yamandú Orsi y otras autoridades del gobierno nacional.

Tras recibir los primeros auxilios de la ministra de Salud, la mujer fue atendida en una ambulancia de la Española.

Lustemberg es médica pediatra, especialización en la que se ha basado para distintas iniciativas, como por ejemplo la ley de garantías a la primera infancia y adolescencia presentada en la anterior legislatura.

