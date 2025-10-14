Zorzal concretó una nueva inversión en el sector tecnológico de Uruguay

Security Advisor es una empresa con más de 20 años de experiencia en el mercado de ciberseguridad y servicios de consultoría asociados. Tiene filiales operativas en Uruguay, Argentina, Chile y recientemente México. Con más de 80 colaboradores, la empresa tiene como clientes a las principales instituciones financieras del Uruguay, así como una creciente base de negocios en el segmento industrial, consumo masivo, telecomunicaciones y sector educativo, en sus filiales de Argentina y Chile.

Se trata de la tercera adquisición de Zorzal desde su constitución. Actualmente su portafolio está invertido en Spotter (posee 18,75% del capital accionario) y en Arkano Software (15,3%).

Zorzal se dedica a invertir en participaciones accionarias minoritarias de empresas uruguayas de software. La compañía cotiza en la Bolsa de Valores desde mediados del año pasado, lo que permite que pequeños inversores puedan participar y tener exposición a empresas tecnológicas locales.

“La transferencia efectiva de las acciones se realizará en una fecha de cierre diferida, sujeta al cumplimiento de las condiciones establecidas” en el contrato de compraventa, dice el texto publicado por la Bolsa.

“La incorporación de Zorzal como socio, supone para nosotros un reconocimiento y a la vez un compromiso”, señaló Leonardo Berro, director y fundador de Security Advisor. “Tener un socio institucional representa una validación de nuestro modelo de negocios, y también una mayor responsabilidad en cuidar aspectos de gobierno corporativo y procesos, que nos dará un mejor posicionamiento institucional frente a todos nuestros stakeholders”, concluyó.

Para Jaime Miller, Socio Director de Capital Oriental y gestor de Zorzal, “nuestra inversión en Security Advisor nos permite participar en un mercado con mucha demanda como son los servicios de ciberseguridad, de la mano de un actor muy relevante y consolidado en Uruguay, pero con subsidiarias operativas en Chile, Argentina y México, que ofrecen oportunidades de crecimiento. La conformación de la holding en la que participará Zorzal, permite a Security Advisor capturar las eficiencias de operar con recursos de distintos países, lo cual contribuye a que la valorización de la empresa sea mayor que la suma de las partes”, comentó Jaime Miller.