Yamandú Orsi sobre el Nobel de la Paz: "Era una oportunidad maravillosa para que quedara desierto"

El presidente Yamandú Orsi da una conferencia el lunes 29 de setiembre tras el atentado a la fiscal Mónica Ferrero Foto: Dante Fernández/ FocoUy

El presidente Yamandú Orsi dijo que le sorprendió que le hayan dado el premio Nobel de la Paz a la política opositora venezolana María Corina Machado y consideró que el 2025 representaba “una oportunidad maravillosa para que quedara desierto" ese galardón.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

“Sí, me sorprendió (el premio a Machado). No lo esperaba, después de estar en la Asamblea de la ONU y escuchar que el presidente (de Estados Unidos, Donald) Trump dijo que detuvo siete conflictos, yo pensaba que iba a ir para ahí. Porque nadie le dijo que no. Después me enteré que para el premio Nobel hay apuestas y ahí dije 'ta, cartón lleno'”, declaró el mandatario en una rueda de prensa.

“(Que se lo hayan dado a Machado) no está ni bueno ni malo, yo por lo general no hago análisis de los premios Nobel. Aunque era una oportunidad maravillosa para que en 2025 quedara desierto. Vamo’ arriba, reconozco el trabajo por la democracia (de Machado), pero hubiera sido una gran novedad, atendiendo a la realidad, que hubiera quedado desierto. Nos perdimos esa oportunidad", dijo.

Consultado si el Nobel ayudará a recuperar la democracia en Venezuela respondió: “ojalá que sí”.