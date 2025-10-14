Dólar
/ Nacional / PREMIO NOBEL

Yamandú Orsi sobre el Nobel de la Paz: "Era una oportunidad maravillosa para que quedara desierto"

El presidente sostuvo que esperaba que se lo dieran a Trump "porque dijo en la ONU que había detenido siete conflictos y nadie le dijo que no"

14 de octubre 2025 - 13:48hs
El presidente Yamandú Orsi da una conferencia el lunes 29 de setiembre tras el atentado a la fiscal Mónica Ferrero

El presidente Yamandú Orsi da una conferencia el lunes 29 de setiembre tras el atentado a la fiscal Mónica Ferrero

Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Foto: Dante Fernández/ FocoUy

El presidente Yamandú Orsi dijo que le sorprendió que le hayan dado el premio Nobel de la Paz a la política opositora venezolana María Corina Machado y consideró que el 2025 representaba “una oportunidad maravillosa para que quedara desierto" ese galardón.

“Sí, me sorprendió (el premio a Machado). No lo esperaba, después de estar en la Asamblea de la ONU y escuchar que el presidente (de Estados Unidos, Donald) Trump dijo que detuvo siete conflictos, yo pensaba que iba a ir para ahí. Porque nadie le dijo que no. Después me enteré que para el premio Nobel hay apuestas y ahí dije 'ta, cartón lleno'”, declaró el mandatario en una rueda de prensa.

“(Que se lo hayan dado a Machado) no está ni bueno ni malo, yo por lo general no hago análisis de los premios Nobel. Aunque era una oportunidad maravillosa para que en 2025 quedara desierto. Vamo’ arriba, reconozco el trabajo por la democracia (de Machado), pero hubiera sido una gran novedad, atendiendo a la realidad, que hubiera quedado desierto. Nos perdimos esa oportunidad", dijo.

Consultado si el Nobel ayudará a recuperar la democracia en Venezuela respondió: “ojalá que sí”.

Yamandú Orsi

