Yamandú Orsi celebró el acuerdo de paz en Gaza y dijo que es "la señal que el mundo necesitaba"

El presidente Yamandú Orsi Foto: Dante Fernández/ FocoUy

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se refirió este martes al acuerdo de paz firmado en Egipto que establece el alto al fuego en la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamás. En rueda de prensa, Orsi fue consultado sobre la postura del gobierno uruguayo respecto a este conflicto y las implicancias del acuerdo.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

"Hay una realidad que por suerte estaría quedando atrás, ojalá siga así", comenzó el presidente, destacando la importancia de la detención de los bombardeos y el cese de la muerte de civiles. "Yo prefiero pararme donde estamos hoy, con la alegría de saber que se detuvieron los bombardeos, que se detuvo la muerte de civiles, como estaba ocurriendo y se devuelven rehenes y prisioneros", explicó Orsi, resaltando la importancia de este avance.

El mandatario destacó que la señal positiva que el mundo necesitaba finalmente está siendo recibida, y expresó su optimismo por el cambio en la situación. "La señal que el mundo necesitaba la estamos teniendo", afirmó, y agregó que la representación palestina en Uruguay está reconociendo los avances que el país ha logrado en su política internacional respecto a este tema.

Sin embargo, Orsi subrayó que la situación actual requiere un enfoque hacia el presente y no hacia el pasado. "Hay que ir acompañando la realidad y no con el espejo retrovisor, hoy no es lo que el mundo necesita y menos nosotros", manifestó, haciendo hincapié en que el foco debe estar en lo que se ha logrado y en lo que aún queda por hacer.

En relación con las implicaciones de la guerra y el acuerdo, Orsi también comentó que “lo que ocurrió se analizará, los organismos internacionales lo analizarán y verán dónde están las responsabilidades”. A pesar de esto, el presidente pidió que se valorara la parte positiva de la situación: "Se detuvo un problemón, se detuvo la masacre que estaba ocurriendo, se devuelve la gente que hacía dos años había sido secuestrada". "Entonces hay luz en el horizonte y sobre eso debemos detenernos", concluyó Orsi, destacando la importancia de centrarse en los avances logrados y en la esperanza de que el conflicto llegue a su fin.