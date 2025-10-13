Representante palestina en Uruguay valoró "cambio de discurso" del gobierno de Yamandú Orsi

La encargada de Negocios de la Embajada de Palestina, Nadia Qaraqra, valoró el "cambio de discurso" que, a su entender, tuvo Uruguay respecto al conflicto en la Franja de Gaza.

Qaraqra dijo a Búsqueda que Uruguay "desempeñó un papel importante" para apoyar la "causa palestina" y se refirió a un "cambio de discurso" en relación a las posturas adoptadas en la administración anterior, encabezada por Luis Lacalle Pou.

Para la encargada de Negocios Uruguay "dejó claro que las políticas de ocupación israelí conducen a un aumento de agresiones y desplazamientos".

Las declaraciones se dan en horas en las que Israel y Hamas acordaron un alto al fuego, con intercambio de prisioneros incluido.

El gobierno de Yamandú Orsi había endurecido en las últimas semanas las declaraciones hacia Israel. Por ejemplo, en la Asamblea General de las Naciones Unidas el presidente uruguayo había hablado de que ningún Estado podía "ejercer la barbarie sobre una población civil".

Y aunque no se refirió específicamente a la palabra "genocidio", instó en ese ámbito a respetar el derecho internacional y suspender de forma inmediata las "operaciones militares" que estaban causando "muertes de civiles inocentes".

Más recientemente, la vicepresidenta Carolina Cosse y el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, participaron de la marcha por Palestina.