Polémica por espectador que mostró bandera de Palestina en el partido entre Hebraica Macabai y Unión Atlética; mirá el video

El hecho ocurrió en el gimnasio de Larre Borges, donde se desarrolló el partido por la primera fecha de la LUB 2025/26; mirá el video

10 de octubre 2025 - 7:48hs

El comienzo de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2025/26 tuvo un momento polémico cuando un espectador mostró una bandera de Palestina a los jugadores e hinchas de Hebraica Macabi en el partido ante Unión Atlética.

En un momento del encuentro, un espectador que estaba en la platea visitante exhibió una bandera de Palestina en dirección al sector en el que estaban los jugadores y los parciales de Hebraica, equipo de la comunidad judía, desde donde hubo insultos por su gesto.

El parcial se paró y se fue caminando por el costado de la cancha, acompañado por un guardia de seguridad y también bajo insultos de algunos hinchas de Unión Atlética, según un video que compartió en sus redes el periodista Alen Banewur.

Orlando Petinatti y Fernando Pereira
MARCHA POR PALESTINA

"Te faltó decir 'tengo un amigo judío'": cruce entre Orlando Petinatti y Fernando Pereira por la movilización por Palestina

el frente amplio convoca a una movilizacion por palestina este jueves

El Frente Amplio convoca a una movilización por Palestina este jueves

Este mismo jueves Unión Atlética había comunicado en sus redes las medidas de seguridad de la Federación Uruguaya de Básquetbol (FUBB), con un punto que señala que “no se permiten banderas con inscripciones ofensivas, con motivos políticos o de otra índole”.

También ese día se desarrolló en Montevideo una marcha pro Palestina.

En el plano internacional, Israel ratificó este jueves la primera fase del plan de paz de Donald Trump para Gaza.

El gabinete de Banjamin Netanyahu dio luz verde al acuerdo entre Israel y el grupo terrorista Hamás para la liberación de los rehenes israelíes y el retiro parcial de Gaza del Ejército.

