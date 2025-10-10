Mataron a un familiar de Kevin Morotto, el joven que había sido baleado cuando salía del exComcar

Sirena policial CAMILO DOS SANTOS

Un hombre de 34 años, familiar del joven baleado en setiembre cuando salía en libertad del exComcar, fue asesinado en la madrugada de este viernes tras ser atacado a tiros en Calle 17 Metros y Pasaje La Vía, en el barrio Maracaná, según confirmaron fuentes del Ministerio del Interior a El Observador.

De acuerdo a lo informado en primera instancia por Subrayado (Canal 10), los hechos ocurrieron cerca de las 05:30.

Una persona que escuchó los disparos salió a la calle y encontró a la víctima en el suelo, en estado grave. Llamó al 911 y en ese momento un tercero trasladó al hombre en su vehículo al Hospital del Cerro, donde ingresó con múltiples heridas de arma de fuego. Su gravedad derivó en su muerte poco después de las 08:00.

Según dijeron fuentes policiales al consignado medio, el fallecido era familiar de Kevin Morotto, de 27 años, quien el pasado 25 de setiembre fue atacado a balazos en el estacionamiento del exComcar, al momento de salir en libertad.

El hombre tenía antecedentes penales de octubre de 2013 por intento de hurto especialmente agravado y registros de indagatorias por homicidio, rapiña y hurto. En la escena del crimen trabajaron efectivos de Policía Científica y del departamento de Homicidios, donde se encontraron casquillos y dos proyectiles.