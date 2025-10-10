Inumet emitió un aviso especial por tormentas "fuertes y muy fuertes" desde la tarde del sábado: los detalles

Inumet advierte por tormentas fuertes Camilo dos Santos

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso especial a la población por "tormentas fuertes y muy fuertes" desde la tarde del sábado 11 y hasta la madrugada del domingo 12 de octubre.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

De acuerdo al comunicado del organismo oficial del tiempo, un ciclón extratropical comienza a formarse sobre la Provincia de Buenos Aires y, en su avance hacia el este, Uruguay "comenzará a ser afectado por tormentas puntualmente fuertes y muy fuertes, principalmente en el litoral oeste, norte y parte del este".

En tal sentido, Meteorología advierte que en zonas de tormenta "se podrán registrar rachas de viento fuertes y muy fuertes, intensa actividad eléctrica y caída de granizo". En el resto de las zonas, en tanto, se esperan lluvias y tormentas de menor intensidad.

Por otro lado, Inumet adelanta que "durante el transcurso del domingo se espera que gradualmente las condiciones del tiempo mejoren, con un marcado descenso de temperaturas (principalmente en la zona sur) y ventoso en zonas costeras".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Inumet_/status/1976693119451382272&partner=&hide_thread=false #AvisoALaPoblación por tormentas fuertes y muy fuertes desde la tarde del sábado 11 y hasta la madrugada del domingo 12. pic.twitter.com/kUuBWciMB5 — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) October 10, 2025